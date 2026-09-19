Facundo Moyano fue imputado por desobediencia: qué pasó con Candela Arizaga y el encuentro que investiga la Justicia

La Fiscalía incorporó un nuevo hecho a la investigación contra el sindicalista y considera que habría incumplido la prohibición de acercamiento que tenía vigente. El episodio habría ocurrido durante su estadía en un hotel porteño.

Facundo Moyano sumó una nueva imputación por desobediencia en el marco de la causa en la que es investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. La decisión está vinculada con un supuesto encuentro con Candela Arizaga, pese a las restricciones judiciales que le impedían acercarse o mantener contacto con ella.

Según informaron fuentes del caso a Agencia Noticias Argentinas, la Fiscalía considera que existen elementos para sostener que Moyano se habría encontrado con Arizaga mientras estaban vigentes las medidas restrictivas.

La novedad se conoció apenas dos días después de que un informe señalara que no había sido posible reconstruir, mediante fuentes abiertas y los registros analizados hasta ese momento, el supuesto encuentro entre ambos. Sin embargo, la investigación continuó y la Fiscalía decidió incorporar el episodio como un nuevo hecho de desobediencia.

El hotel donde se habrían encontrado Facundo Moyano y Candela Arizaga

Las sospechas apuntan al Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre avenida Belgrano al 500, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, Moyano ingresó al establecimiento el 31 de agosto y permaneció allí hasta el 11 de septiembre, alojado en la habitación 603.

Como parte de las medidas para determinar qué ocurrió, el Ministerio Público Fiscal se presentó el 15 de septiembre en el hotel junto con personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad.

Una empleada entregó voluntariamente el dispositivo de grabación del sistema de cámaras de seguridad, que posteriormente fue trasladado para ser analizado por especialistas.

En una primera revisión, no aparecieron registros de Arizaga en las imágenes correspondientes al período en el que Moyano estuvo alojado en el establecimiento. Tampoco había sido posible reconstruir el supuesto encuentro a partir de fuentes abiertas.

Pese a esos resultados iniciales, la Fiscalía avanzó posteriormente con la imputación por desobediencia al considerar que existen otros elementos dentro de la investigación que permitirían sostener la hipótesis de que el encuentro habría ocurrido.

Las restricciones que pesan sobre Facundo Moyano

Las medidas judiciales vigentes le prohíben a Moyano acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella, ya sea de manera personal, telefónica, digital, por redes sociales o mediante terceras personas.

Por ese motivo, si se acredita que ambos se encontraron durante la estadía del sindicalista en el hotel, el episodio podría configurar un incumplimiento de la orden judicial.

La nueva imputación se suma a la investigación que ya enfrenta Moyano por el episodio ocurrido el 4 de agosto, por el que está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

En paralelo, hubo cambios en su representación legal: los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron la defensa y Moyano designó nuevos letrados para continuar con el expediente.