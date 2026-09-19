Marcha de la Bronca este 19 de septiembre: a qué hora es y qué pasará en Neuquén y Río Negro

la movilización se realizará el sábado 19 de septiembre con diversas convocatorias a lo largo del país. (Foto: archivo)

Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo una jornada nacional de protesta denominada «Marcha de la Bronca«. La convocatoria fue realizada por los dirigentes de izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño, buscando canalizar el descontento social ante el escenario económico actual.

El eje central de la movilización se fundamenta en el rechazo a las medidas y políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional. Bajo la consigna principal «Organizar la bronca para derrotar a Milei«, los organizadores expresan la necesidad de coordinar acciones entre distintos sectores.

Qué es la Marcha de la Bronca que se realizará este 19 de septiembre

Entre los ejes centrales de la jornada, se destacan la exigencia inmediata de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la defensa de la salud y la educación pública, la restitución de los programas sociales, la emergencia previsional para los jubilados y el cese de los desalojos a las comunidades originarias.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, un miembro del Consejero Superior de la UNCO detalló sobre la medida de reclamo de los gremios y sectores universitarios en la región. Sobre la jornada confirmó la presencia de Adunc y Unter «Estaremos allí invitando a toda la comunidad y estudiantes, donde la consigna principal constará de la aprobación de la Ley de Financiamiento universitario».

La medida de fuerza reúne una amplia confluencia de espacios políticos y colectivos sociales. Entre los sectores participantes se encuentran:

Partidos de izquierda

Movimientos piqueteros

Sindicatos independientes

Agrupaciones estudiantiles

Organismos de derechos humanos

Ante el anuncio de la marcha, las autoridades del ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que se implementará el protocolo antipiquetes. Por este motivo, se dispuso el despliegue de operativos de control e instalación de vallados reforzados tanto en las inmediaciones del Congreso de la Nación como en los accesos a Plaza de Mayo.

Marcha de la Bronca: que pasará en Río Negro

Si bien el punto de mayor concentración y el acto central tendrá lugar en la Plaza de Mayo, la manifestación adquirirá una dimensión federal. Se coordinaron puntos de encuentro en más de 30 ciudades a lo largo y ancho de todo el territorio argentino. En el ámbito local, agrupaciones regionales también adhirieron a la jornada, con convocatorias en ciudades patagónicas e importantes centros urbanos.

En la región del Alto Valle, la jornada tendrá su reflejo local con la adhesión de múltiples organizaciones regionales alrededor de las 17 hs. Según expresaron los convocantes, la movilización busca consolidarse como un espacio de coordinación para exigir un paro nacional y un plan de lucha a las centrales sindicales, planteando la necesidad de canalizar el descontento social frente al rumbo económico.

La convocatoria local destaca por la confluencia de sectores sindicales, estudiantiles y comunitarios. En la región adhieren e impulsan la jornada la Unter Provincial, la Adunc Fiske Menuco, la Secretaría General del Centro de Estudiantes de la Fadecs y Fadel, la Asamblea Interclaustro del IFDC, la organización Jubilados Fiske Menuco y la asociación Adebuja.

Se prevé que las organizaciones locales realicen intervenciones y lecturas de documentos en el marco de la movilización regional.

En Viedma, la concentración fue convocada por la Multisectorial para este sábado a las 15:30 en la Fuente Pucará, ubicada sobre la costanera, desde donde las columnas marcharán con destino a la Plaza San Martín para manifestar sus reclamos regionales y nacionales.

La capital rionegrina también será escenario de las protestas contempladas en la jornada nacional. Según explicaron desde las agrupaciones organizadoras, la iniciativa local surge tras un proceso de debate colectivo sostenido durante un mes y medio entre organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles.

La convocatoria está abierta a la participación de vecinos, trabajadores y estudiantes de la zona, quienes prevén marchar con consignas vinculadas a la situación socioeconómica, la defensa de la educación pública y el rechazo a las medidas del Gobierno nacional. Se espera que la jornada sirva de punto de inicio para la coordinación de acciones conjuntas en la comarca.

Para Bariloche, la convocatoria se definió entre más de 20 organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, agrupaciones de artistas, de pueblos originarios, colectivos feministas y de disidencias, ambientalismo, jubilados en lucha y agrupaciones políticas y sociales combativas.

La jornada iniciará con la concentración a las 17 hs, en la entrada del hospital zonal situado en calle Moreno. La Marcha se dirigirá hacia la sede Mitre de la Universidad Nacional de Río Negro y finaliza en la plaza del Centro Cívico.

Para la marcha habrá un punto de concentración para personas con movilidad reducida directamente en la plaza. Los miembros representantes que participarán en la marcha son: CNEA, Unter, CE del CRUB, PO, MST, Marabunta, IS, el Comité Bariloche, PTS, Ni Unx Menos, Asamblea de Trolxs Antifacistas y más de 400 organizaciones a nivel nacional.

Marcha de la Bronca: qué pasará en Neuquén

En la provincia del Neuquén, la jornada nacional de protesta se manifestará a través de concentraciones en la capital provincial y en varias localidades.

Según explicaron referentes locales, la iniciativa fue construyéndose a través de asambleas y encuentros previos como el realizado en la Universidad Nacional del Comahue, para articular los reclamos de diversos sectores sociales frente a las políticas nacionales y provinciales. Las movilizaciones confirmadas se darán en:

San Martín de los Andes

Villa La Angostura

Zapala

Cutral Co.

Desde el ámbito sindical, el secretario gremial del Sindicato Ceramista de Neuquén, Andrés Blanco, señaló que la movilización busca brindar un espacio de expresión para quienes atraviesan situaciones de disconformidad con la coyuntura socioeconómica.

Entre los sectores convocantes se cuentan trabajadores de la salud, la educación, la ciencia y la técnica, así como colectivos de jubilados y organizaciones vinculadas al área de discapacidad.

A las consignas nacionales se sumarán demandas de carácter local y regional, entre las que destacan la problemática del acceso a la vivienda, las condiciones edilicias de escuelas u hospitales y la situación de las comunidades originarias ante el avance de la actividad hidrocarburífera.

En la capital neuquina, el punto de concentración quedó fijado a las 16:30 en el Monumento a San Martín, desde donde se marchará por las calles céntricas. En San Martín de los Andes y Villa La Angostura el encuentro será a la misma hora en las respectivas Plazas San Martín, mientras que en Zapala la marcha se concentrará en la Plaza de los Próceres y en Cutral Co en las inmediaciones del nuevo monumento a Messi.