Personas con discapacidad podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE sin presentar el CUD

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE sin presentar el CUD. Foto: NA

A partir del 19 de junio, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder al beneficio del 100% de descuento en colectivos de jurisdicción nacional y trenes utilizando únicamente una tarjeta SUBE registrada a su nombre, sin necesidad de exhibir el certificado físico al momento de viajar.

La SUBE permitirá acceder al boleto gratuito para personas con discapacidad

La medida fue anunciada por el Gobierno nacional y apunta a simplificar el acceso al beneficio mediante la integración del CUD con el sistema SUBE. Según se informó, el nuevo mecanismo busca agilizar el proceso de validación, proteger los datos personales de los usuarios y reducir el uso de documentación física, además de minimizar posibles fraudes.

La implementación será gradual y comenzará en los colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios, con la intención de extender el sistema progresivamente al resto del país.

Para utilizar esta modalidad, los beneficiarios deberán registrar una tarjeta SUBE a su nombre y vincularla con el número de su Certificado Único de Discapacidad a través del sitio oficial de SUBE. La función para realizar esta asociación estará habilitada desde el 16 de junio.

Una vez completado el trámite, será necesario activar el beneficio mediante una Terminal Automática SUBE, la aplicación SUBE compatible con dispositivos Android con tecnología NFC o directamente en las validadoras instaladas en los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

El esquema convivirá con el sistema vigente, por lo que quienes lo prefieran podrán seguir accediendo al beneficio presentando el CUD en formato físico.

En los colectivos nacionales, el procedimiento será similar al actual: el pasajero deberá indicar su destino y apoyar la tarjeta SUBE en la validadora hasta confirmar la operación.

En los trenes, en cambio, será obligatorio registrar tanto el ingreso como la salida del viaje, apoyando la tarjeta en los molinetes al inicio (check-in) y al finalizar el recorrido (check-out).

Cuando el beneficio contemple un acompañante, ambos pasajes quedarán asociados a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad, por lo que será necesario validar los dos viajes.

La incorporación de la tarjeta SUBE como medio para acreditar este beneficio forma parte de la estrategia oficial de modernización del transporte público. La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el sistema SUBE.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente, reducir los trámites administrativos para los usuarios y facilitar el acceso a los beneficios mediante herramientas digitales integradas, manteniendo al mismo tiempo el mecanismo tradicional durante el período de transición.