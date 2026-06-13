Lo echaron a un día del Mundial 2018 y ahora tendrá revancha dirigiendo a Qatar

El destino quiso que sea hoy, justo cuando exactamente se cumplen ocho años de aquel episodio. Una suerte de autosabotaje a su ilusión junto al combinado español en Rusia 2018.

Aquel 13 de junio, un día después de que Real Madrid lo anunciara como nuevo técnico, Luis Rubiales, por entonces presidente de la Federación, decidía despedirlo del cargo de entrenador del seleccionado español, a horas del debut ante Portugal.

Pero esta tarde, desde las 16 de nuestro país, el exfutbolista y actual entrenador español Julen Lopetegui tendrá una segunda oportunidad: dirigirá a Qatar en el Mundial 2026, con su primera función ante Suiza, por la primera fecha del Grupo B.

La jugada que le costó ese desafío con la Roja no resultó tal cual lo esperado. Lopetegui tuvo un fugaz y opaco paso por el Merengue, del que fue despedido antes de fin de año. Posteriormente, el DT tuvo pasos por Sevilla, Wolverhampton y West Ham, hasta finalmente aceptar el reto con Qatar. La oportunidad para saldar su deuda.

Lopetegui, de 59 años, consiguió el gran objetivo del combinado catarí y selló su clasificación para la fase final de un Mundial. Encuadrada en el Grupo B, junto a Bosnia-Herzegovina y Canadá, se estrenará hoy frente a Suiza.

Será el debut para Lopetegui como DT mundialista y la segunda presencia catarí en una Copa del Mundo, luego de su presencia en la edición pasada, siendo país anfitrión.

Dos victorias en sus últimos quince partidos ante selecciones europeas (5 empates y ocho derrotas), el resumen del periplo del combinado asiático, que no ha ganado ninguno de los once partidos recientes que ha jugado fuera de su país.