Locura por Messi en Angola: la gente corrió detrás del micro para verlo pasar

Cientos de angoleños recibieron con mucho cariño a la delegación argentina.

Un verdadero delirio se vivió en Luanda cuando el micro de la Selección Argentina circuló por las calles. Lionel Messi, como era de esperar, fue el centro absoluto de la escena: apenas la gente reconoció el vehículo oficial, comenzaron a correr y a gritar por él.

En las últimas horas se viralizó un video que muestra la magnitud del momento: cientos de angoleños rodearon el recorrido de la delegación y estallaron en un grito unánime al identificar al capitán argentino.

🤯🇦🇷🇦🇴 LA LOCURA POR MESSI EN ANGOLA.pic.twitter.com/1HtxGUK5TN — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 13, 2025

El furor por Messi en África tampoco sorprende. En varios países del continente, Angola incluido, alentaron por Argentina en Mundial de Qatar 2022 solo por él. Para la gente de Luanda, tenerlo ahora en su país, justo en plena celebración por los 50 años de la independencia, es casi un sueño.

Argentina enfrentará a Angola este viernes a las 13 (hora argentina) en el último compromiso del año. El equipo no está confirmado pero Messi será titular, acompañado por muchos de los campeones del mundo.