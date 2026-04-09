Los cambios que piensa Coudet en River para visitar a Racing

River se trajo un punto de Bolivia en el arranque de la 1° fecha de la Copa Sudamericana. En el debut continental, el Millonario igualó 1-1 frente a Blooming y ya se enfoca en el clásico frente a Racing, que se jugará el domingo desde las 20.

Luego del encuentro en Santa Cruz de la Sierra, Chacho Coudet anticipó en conferencia de prensa el equipo que saldrá a la cancha en el Cilindro de Avellaneda: «Creo que habrá rotación«, sentenció.

River jugó con uno menos desde los 5′ y empató ante Blooming.

Para visitar al equipo de Gustavo Costas, se vendrán modificaciones para dosificar cargas. Desde su llegada al banco riverplatense, Coudet mantuvo una base que le dio resultados (4 triunfos seguidos) pero que tiene muchos minutos encima.

Además, recuperará piezas claves para este tramo importante del semestre. Gonzalo Montiel se recuperó del desgarro, jugó todo el segundo tiempo en Bolivia y será titular el próximo domingo en lugar de Fabricio Bustos, que cumplió una correcta tarea en los últimos dos partidos.

Montiel volvió a jugar en Bolivia y estará desde el arranque.

Otro que volverá es Marcos Acuña, que no participó de los últimos dos duelos por suspensión en ambas competencias. El lateral de la Selección Argentina jugará por Matías Viña, que no termina de convencer.

También saldrá Lautaro Rivero, que llegó a las cinco amarillas contra Belgrano y cumplirá una fecha de suspensión. Entre Paulo Díaz y Tobías Ramírez, que todavía no debutó, saldrá el reemplazante. Se descarta la titularidad de Germán Pezzella, que volvió a jugar luego de 8 meses pero salió al final del partido por un calambre.

La novedad en la delantera sería la salida de Sebastián Driussi, que fue reemplazado en el entretiempo frente a Blooming por un dolor en el tobillo y está entre algodones. Por el «Gordo» podría ingresar Maxi Salas, Joaquín Freitas o Juanfer Quintero, que no sumó minutos en Sudamericana.

El panorama se aclarará en las próximas horas, cuando River regrese a los entrenamientos y el cuerpo técnico empiece a rearmar el equipo. Lo cierto es que habrá rotación y frente a la Academia jugará un mix. Luego, recibirá a Carabobo por la segunda fecha del certamen continental. Ante el equipo venezolano se esperan suplentes, ya que tan solo tres días después el Millonario tendrá el Superclásico en La Bombonera.