Úbeda planea una rotación en Boca para recibir a Independiente

Boca comenzó la Copa Libertadores con un gran triunfo de visitante frente a Universidad Católica en Chile. Tras el debut el Xeneize regresó este miércoles a la Argentina y Claudio Úbeda ya piensa en el equipo para recibir a Independiente, por la 14° fecha del Apertura.

Para este duelo, el Sifón ya sabe que no podrá contar con Leandro Paredes. El campeón del mundo llegó a la quinta amarilla contra Talleres, se «limpió» para el Superclásico y no estará frente al Rojo. Todo parece indicar que Ander Herrera será su reemplazante.

Paredes convirtió un golazo en Chile y no estará ante el Rojo por suspensión.

Luego, habrá algunas modificaciones para darle descanso a los titulares. Miguel Merentiel, que salió por un dolor en el pubis, y Marcelo Weigandt, que tuvo un fuerte choque de rodilla, no estarían desde el arranque. Sus lugares los ocuparían Milton Giménez y Juan Barinaga, respectivamente.

Además, la buena noticia sería el regreso de Agustín Marchesín. El arquero de 38 años se desgarró frente a Instituto hace 18 días y ya se sumó a los entrenamientos con el resto del plantel. En las próximas prácticas lo exigirán y evaluarán si está para jugar.

Por otro lado, Exequiel Zeballos también volvió a entrenar con normalidad y será convocado para el clásico, aunque se descarta su titularidad. De esta forma, el Changuito volvería a sumar minutos desde el banco luego de dos meses sin acción.

Otros que podrían ser parte de la rotación son Milton Delgado, Tomás Aranda y Adam Bareiro. Los tres futbolistas vienen con dos titularidades al hilo y con gran cantidad de minutos sobre el lomo. Aquí se abre la puerta para Alan Velasco y Ángel Romero, relegados en el último tiempo.

Con este panorama, los próximos días serán claves para definir el equipo titular que saldrá a la cancha en La Bombonera, donde buscará cortar la floja racha en los clásicos: solo consiguió un triunfo de los últimos 10 que disputó. Además, tratará de escalar posiciones en la zona A, ya que se encuentra 3° con 20 puntos.