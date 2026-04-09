La Selección Argentina jugará dos amistosos antes del Mundial: serán ante Honduras e Islandia en Estados Unidos

El equipo de Scaloni se vería las caras con Honduras e Islandia en la preparación para la defensa del título en el Mundial.

Restan apenas 63 días para el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo 2026. El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el jueves 11 de junio, cuando México reciba a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Lionel Scaloni deberá definir la lista de 26 convocados antes del 31 de mayo, fecha límite establecida por la FIFA. Esos jugadores participarán en dos amistosos previos al debut mundialista, que será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

En un principio, el entrenador había asegurado en conferencia de prensa que uno de los rivales sería Serbia, que no participará del Mundial pero aparecía como una buena medida.

Sin embargo, finalmente los amistosos serán ante Honduras, el sábado 6 de junio en el Kyle Field, y frente a Islandia, el martes 9 de junio en Auburn.

Los encuentros le servirán al cuerpo técnico para definir los últimos detalles de cara al debut en el Arrowhead Stadium frente a Argelia. Además, tras el segundo partido, toda la delegación viajará a Kansas City, donde establecerá su base durante la fase de grupos.

El historial de la Selección frente a Honduras e Islandia

La Selección se cruzó solo tres veces con Honduras y el saldo es positivo: el primer encuentro fue en 2003, con victoria de visitante por 3-1 para los dirigidos por Marcelo Bielsa, el segundo fue en 2016 con triunfo por 1-0 con gol de Gonzalo Higuaín y el úlitmo fue en la preparación para el Mundial 2022 de Qatar, en Miami: 3-0 con doblete de Lionel Messi y un tanto de Lautaro Martínez.

Por otro lado, el duelo entre Argentina e Islandia ocurrió solo una vez, y es muy recordado: fue en el empate 1-1 ante Islandia en el debut en la Copa del Mundo 2018. Sergio Agüero abrió el marcador en el primer tiempo y Alfreð Finnbogason lo empató pocos minutos después.

El equipo de Jorge Sampaoli llegó tambaleando a Rusia y ratificó su mala imagen en su presentación frente al conjunto europeo. Además, el arquero Hannes Þór Halldórsson le contuvo un penal a Messi en el complemento.