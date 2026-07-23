Fiesta de la Nieve 2026: la grilla completa con Topa, Luck Ra, Turf y todos los artistas que llegarán a Bariloche

Comienza la cuenta regresiva para celebrar la tan esperada Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche. La ciudad turística que cada año recibe a un sinfín de turistas, realizó el lanzamiento oficial del festival que se hará en agosto.

La nueva edición de la Fiesta de la Nieve 2026 cuenta con invitados especiales entre los que se destaca Topa, Luck Ra, Turf, entre otros. Además, habrá un sinfín de actividades para los cuatro días en los que se llevará a cabo la celebración como carrera de mozos, desfile náutico, concurso de hacheros y la elección de la Reina Nacional de la Nieve.

Fiesta de la Nieve 2026: la grilla del primer día, jueves 13 de agosto

Desde la organización de la Fiesta de la Nieve 2026 detallaron que la celebración se realizará desde el 13 al 16 de agosto. El primer día que será el día jueves, la grilla se completa de la siguiente manera:

Concurso de tortas

Presentación de candidatas

La tradicional bajada de antorchas

Sele Vera y Los Pampas

Por el momento no se brindaron detalles de los horarios.

Fiesta de la Nieve 2026: la grilla del segundo día, viernes 14 de agosto

El segundo día de la Fiesta de la Nieve 2026 será el viernes 14 de agosto. La grilla de show se compone de la siguiente manera:

Topa

Jorge Rojas

Nahuel Pennisi

Fiesta de la Nieve 2026: la grilla del tercer día, sábado 15 de agosto

El tercer día de la Fiesta de la Nieve 2026, sábado 15 de agosto, llega con una agenda cargada de más actividades y artistas invitados.

La grilla, según informó la organización, se completa de la siguiente manera:

Tejetón

Colectividades

Carrera de Mozos

Concurso del Pullover

Reinas invitadas

Desfile Náutico

Ángela Leiva

Luck Ra

Show de drones

Fiesta de la Nieve 2026: la grilla del cuarto día, domingo 16 de agosto

El gran cierre de la Fiesta de la Nieve 2026 en Bariloche se hará el domingo 16 de agosto. Para el cuarto día, la grilla será la siguiente: