Fiesta de la Nieve 2026: la grilla completa con Topa, Luck Ra, Turf y todos los artistas que llegarán a Bariloche
Bariloche se prepara para realizar la 55° Fiesta Nacional de la Nieve. Serán cuatro días repleto de actividades y los artistas ya está más que confirmados, te contamos quiénes estarán para que no te pierdas nada.
Comienza la cuenta regresiva para celebrar la tan esperada Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche. La ciudad turística que cada año recibe a un sinfín de turistas, realizó el lanzamiento oficial del festival que se hará en agosto.
La nueva edición de la Fiesta de la Nieve 2026 cuenta con invitados especiales entre los que se destaca Topa, Luck Ra, Turf, entre otros. Además, habrá un sinfín de actividades para los cuatro días en los que se llevará a cabo la celebración como carrera de mozos, desfile náutico, concurso de hacheros y la elección de la Reina Nacional de la Nieve.
Fiesta de la Nieve 2026: la grilla del primer día, jueves 13 de agosto
Desde la organización de la Fiesta de la Nieve 2026 detallaron que la celebración se realizará desde el 13 al 16 de agosto. El primer día que será el día jueves, la grilla se completa de la siguiente manera:
- Concurso de tortas
- Presentación de candidatas
- La tradicional bajada de antorchas
- Sele Vera y Los Pampas
Por el momento no se brindaron detalles de los horarios.
Fiesta de la Nieve 2026: la grilla del segundo día, viernes 14 de agosto
El segundo día de la Fiesta de la Nieve 2026 será el viernes 14 de agosto. La grilla de show se compone de la siguiente manera:
- Topa
- Jorge Rojas
- Nahuel Pennisi
Fiesta de la Nieve 2026: la grilla del tercer día, sábado 15 de agosto
El tercer día de la Fiesta de la Nieve 2026, sábado 15 de agosto, llega con una agenda cargada de más actividades y artistas invitados.
La grilla, según informó la organización, se completa de la siguiente manera:
- Tejetón
- Colectividades
- Carrera de Mozos
- Concurso del Pullover
- Reinas invitadas
- Desfile Náutico
- Ángela Leiva
- Luck Ra
- Show de drones
Fiesta de la Nieve 2026: la grilla del cuarto día, domingo 16 de agosto
El gran cierre de la Fiesta de la Nieve 2026 en Bariloche se hará el domingo 16 de agosto. Para el cuarto día, la grilla será la siguiente:
- Concurso de Hacheros
- Elección de la Reina Nacional de la Nieve
- Turf
- Los Auténticos Decadentes
- Show de drones
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