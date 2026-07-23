Cerro Bayo proyecta una telecabina para disfrutar la montaña todo el año en Villa La Angostura

La telecabina con capacidad para entre ocho y diez personas requerirá una inversión cercana a los 25 millones de dólares. Foto: archivo.

Villa La Angostura evalúa sumar un nuevo medio de elevación al cerro Bayo. Se trata de un proyecto de Cerro Bayo S.A para construir una telecabina entre el centro urbano y la cara este de la montaña.

Pablo Torres García, presidente de la empresa, contó a Diario RÍO NEGRO que este medio de elevación funcionará durante todo el año, con una propuesta que no solo apunta al deporte, sino también al desarrollo turístico.

Un enfoque turístico: atardeceres en la montaña y cenas bajo la luna llena

La telecabina, con capacidad para entre ocho y diez personas, requerirá una inversión cercana a los 25 millones de dólares y un plazo de ejecución de tres años.

«Formará parte de la oferta del centro de esquí, con la gran diferencia de que es un medio de elevación de 365 días y no de 90 días como los que tenemos en el invierno«, explicó Torres García.

Precisó que la propuesta de verano del centro de esquí siempre estuvo ligada al mountain bike. Sin embargo, sostuvo que la nueva telecabina tendrá no solo un enfoque deportivo, sino también turístico.

«Con esas pistas maravillosas pensamos en un atardecer a las 9 de la noche, como pasa en Villa La Angostura, mirando el lago Nahuel Huapi. La idea es también tener un restaurant en la cima, que uno pueda disfrutar también de una noche de luna llena«, detalló.

Nueva telecabina en Villa La Angostura: detalles del proyecto

El empresario indicó que la terminal inferior de la telecabina estará ubicada en la ruta Circunvalación. «Ahí viene gente desde Bariloche, San Martín y de Chile, va a ser un lugar estratégico desde dónde salir».

En esa línea, comentó que el terreno donde se emplazará la estación inferior pertenece a un privado y que en este momento la empresa está negociando para adquirir la parcela.

Aclaró que después continuarán con los permisos municipales y ambientales: «Somos un centro de esquí que tiene la (norma) ISO 14001 de sustentabilidad ambiental. Nosotros vendemos no solo deporte, sino el medio ambiente y la naturaleza».

Aseguró que tras conseguir los permisos «la otra etapa es sentarnos con los proveedores de medios de elevación para poder buscar el mejor producto para este proyecto«, remarcó.

Sobre la telecabina, explicó que tendrá características particulares debido a su ubicación en una zona de fuertes vientos. «Tenés que hacer un medio con otras seguridades para poder tenerlo abierto la mayor cantidad de tiempo posible», sostuvo.