Vuelven las restricciones al GNC: ya son 10 las estaciones que suspendieron la venta y otras atienden con cupos

Las estaciones con contratos de suministro interrumpible volvieron a limitar la venta de GNC para priorizar el abastecimiento de hogares durante los picos de consumo. Foto gentileza.

La venta de Gas Natural Comprimido (GNC) volvió a tener restricciones en Buenos Aires. En La Plata y localidades vecinas, apenas días después de que se levantaran las limitaciones impuestas durante la ola de frío, varias estaciones de servicio comenzaron a operar con cupos diarios o a despachar combustible únicamente hasta agotar el volumen disponible.

Cuando hablamos de GNC, como ya explicó EnergíaOn, estamos hablando de gas natural compromido. Se trata de la compresión del gas natural, el mismo que circula en los gasoductos del país, para poder ser cargado en vehículos, dado que su uso es precisamente como combustible para el transporte automotor.

El GNC es usado desde hace décadas en el país, cuenta con una extensa red de estaciones de servicio y en las últimas semanas continúa siendo foco de polémica por lo cortes de suministro que muchas de estas estaciones padecen a raíz del aumento de la demanda de gas por el frío.

La reciente restricción alcanza a estaciones de La Plata, Berisso y Ensenada y, por el momento, no tiene una fecha definida de finalización. Desde el sector recomiendan a los usuarios consultar la disponibilidad antes de dirigirse a cargar combustible, ya que las condiciones varían según cada boca de expendio.

El nuevo escenario responde al incremento de la demanda de gas para consumo residencial, lo que obliga a priorizar el abastecimiento de hogares, hospitales y otros servicios esenciales. En ese contexto, las primeras en notar las restricciones son las estaciones que cuentan con contratos de suministro interrumpible.

Este tipo de contratos permite acceder a un precio más bajo del gas, aunque contempla la posibilidad de que la distribuidora suspenda el suministro cuando el sistema enfrenta picos de demanda. En cambio, las estaciones que operan con contratos firmes, de mayor costo, pueden mantener el expendio de GNC incluso durante esos períodos.

Este mismo esquema rigió a mediados de junio y mediados de julio, cuando las bajas temperaturas provocaron una fuerte presión sobre el sistema gasífero y obligaron a interrumpir durante varias semanas el suministro de GNC en gran parte de la región.

La situación se había normalizado recientemente gracias a una disminución del consumo residencial favorecida por temperaturas más templadas.

Con la vuelta de las restricciones, algunas estaciones podrán vender GNC hasta agotar el stock diario disponible, mientras que otras tendrán un volumen máximo de despacho y deberán suspender la venta una vez alcanzado ese límite. Para los automovilistas, esto implica una menor previsibilidad y la posibilidad de encontrar estaciones sin servicio antes de finalizar la jornada.