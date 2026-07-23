Una visita inesperada en Rio Gallegos: un puma fue avistado en pleno centro urbano tras la nieve

El felino fue visto en plena avenida de la ciudad, y la imagen se difundió en redes (Foto: gentileza)

El frío extremo y las intensas nevadas invernales continúan alterando el comportamiento de la fauna silvestre en la Patagonia. En las últimas horas, los vecinos y automovilistas que circulaban por la zona urbana de Río Gallegos, en Santa Cruz, se vieron sorprendidos por la presencia de un puma caminando por la vía pública.

El avistamiento de pumas y felinos grandes no es para nada habitual en centros urbanos y sobrepoblados de la región. Estos animales suele habitar territorios desolados, pero con el cambio de temperatura y el avance de ocupación de las personas, el hábitat de ambas especies pueden cruzarse.

Un puma fue avistado en las calles de Río Gallegos

El ejemplar fue registrado durante la noche mientras atravesaba la Avenida Balbín, desplazándose sobre el asfalto cubierto de nieve a escasos metros de los vehículos. Las imágenes filmadas por los conductores circularon rápidamente en redes sociales, generando asombro e inquietud en la comunidad.

Según explicaron especialistas e investigadores ambientales, el acercamiento de la fauna autóctona a los centros urbanos responde al rigor de la temporada invernal. La acumulación de nieve y las heladas persistentes en la estepa y las zonas altas reducen la disponibilidad de presas naturales, empujando a estos animales a descender hacia cotas más bajas.

A pesar de la sorpresa causada por su paso por el casco urbano, el felino no mostró comportamientos agresivos ni defensivos hacia los vehículos ni hacia las personas presentes en el área. No obstante, las autoridades ambientales y las fuerzas de seguridad iniciaron un seguimiento para monitorear la situación.

El animal fue fotografiado por un conductor dentro del vehículo. El felino no presentó ninguna señal de ataque o defensa (Foto: gentileza)

Frente a este escenario, los organismos locales recordaron la importancia de tomar precauciones para evitar incidentes en zonas urbanas y periurbanas mientras persistan las condiciones climáticas extremas que fuerzan el desplazamiento de los animales silvestres.

Recomendaciones en caso del avistamiento de un Puma

Si bien el video demostró un comportamiento inofensivo, no hay que olvidar que se trata de un animal depredador e instintivo. En caso de avistar a un similar, se debe seguir ciertos pasos:

Mantener la distancia: No intentar bajo ninguna circunstancia acorralarlo

No intentar bajo ninguna circunstancia acorralarlo Arriesgar la integridar por una foto : el animal no debe ser perseguido ni estresarlo para tomar fotografías ni acercarse.

: el animal no debe ser perseguido ni estresarlo para tomar fotografías ni acercarse. Evitar movimientos abruptos: No correr ni darle la espalda.

No correr ni darle la espalda. No alimentarlo: Evitar dejar comida o restos al alcance de animales silvestres para no alterar sus conductas de caza.

Evitar dejar comida o restos al alcance de animales silvestres para no alterar sus conductas de caza. Resguardar mascotas: Mantener a perros y gatos dentro de los domicilios durante la noche en zonas donde se reporte la presencia del felino.

Mantener a perros y gatos dentro de los domicilios durante la noche en zonas donde se reporte la presencia del felino. Aviso inmediato: Notificar de forma urgente a las autoridades competentes para que el personal capacitado ejecute el rastreo o la relocalización segura del animal (Dirección de Fauna, Protección Civil o Policía)

Con información de El Cordillerano