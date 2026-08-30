Los Leones derrotaron a Países Bajos y lograron el Bronce en el Mundial de Hockey

La Selección Argentina Masculina de Hockey sobre Césped, Los Leones, derrotaron a Países Bajos por 2 a 1 en el Estadio Belfius Arena de Bélgica y se quedaron con el tercer puesto del Mundial 2026, asegurando otra medalla tras la consagración ayer de Las Leonas como campeonas del mundo.

Sufriendo hasta el final con el otro combinado anfitrión, el elenco albiceleste, que había perdido su encuentro de semifinales ante Alemania, venció al combinado neerlandés con goles de Tomás Domene y Matías Rey. Floris Middecorp, con un córner corto, había marcado el empate transitorio para los europeos.

Es la segunda ocasión que el equipo nacional se sube al podio en un Mundial tras aquel bronce en La Haya 2014, y el tercer podio podio internacional sumando el Oro Olímpico conseguido en Río 2016.

¡GOLAZO DE LOS LEONES! Llegando al final del partido Matías Rey marca el 2-1 de Argentina ante Países Bajos y con este resultado, el seleccionado masculino de hockey se está quedando con el tercer puesto.



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Tras una primera mitad de poco brillo, Los Leones mostraron su mejor cara en el comienzo del tercer cuarto. A los 10 minutos, Tomás Domene, que previamente había avisado con una chance clara, marcó el 1-0 parcial, tras desviar un remate de larga distancia de Facundo Zárate.

Los neerlandeses encontraron el empate en el último cuarto gracias a una gran ejecución de córner corto, que acabó con el tanto de Floris Middendorp.

¡OTRA MEDALLA HISTÓRICA PARA EL HOCKEY ARGENTINO! ¡Los Leones vencieron a Países Bajos sobre el final y se quedaron con el bronce mundialista!



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Pero Argentina reaccionó a tiempo y fue la victoria. Tras un despeje en un córner corto, la bocha le quedó a Matías Rey, que disparó al arco para poner el 2-1 y devolver la victoria parcial al combinado que dirige Lucas Rey.

Segundos finales y el equipo anfitrión tuvo varias chances para igualar el encuentro, pero la defensa de Los Leones resistió para conseguir un Bronce inolvidable.

De esta forma, Argentina repitió lo hecho en el Mundial de La Haya 2014 cuando se quedó con la medalla de bronce tras derrotar a Inglaterra por 2 a 0. Dos años después, el equipo que dirigía «Chapa» Retegui lograría la histórica medalla de Oro en Río 2016.