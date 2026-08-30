SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Los Leones derrotaron a Países Bajos y lograron el Bronce en el Mundial de Hockey

El combinado albiceleste, que había caído ante Alemania en las semifinales, derrotó al local y se quedó con el tercer puesto.

Redacción

Por Redacción

(AP). Los chicos argentinos repitieron lo hecho en el Mundial 2014.

(AP). Los chicos argentinos repitieron lo hecho en el Mundial 2014.

La Selección Argentina Masculina de Hockey sobre Césped, Los Leones, derrotaron a Países Bajos por 2 a 1 en el Estadio Belfius Arena de Bélgica y se quedaron con el tercer puesto del Mundial 2026, asegurando otra medalla tras la consagración ayer de Las Leonas como campeonas del mundo.

Sufriendo hasta el final con el otro combinado anfitrión, el elenco albiceleste, que había perdido su encuentro de semifinales ante Alemania, venció al combinado neerlandés con goles de Tomás Domene y Matías Rey. Floris Middecorp, con un córner corto, había marcado el empate transitorio para los europeos.

Es la segunda ocasión que el equipo nacional se sube al podio en un Mundial tras aquel bronce en La Haya 2014, y el tercer podio podio internacional sumando el Oro Olímpico conseguido en Río 2016.

Tras una primera mitad de poco brillo, Los Leones mostraron su mejor cara en el comienzo del tercer cuarto. A los 10 minutos, Tomás Domene, que previamente había avisado con una chance clara, marcó el 1-0 parcial, tras desviar un remate de larga distancia de Facundo Zárate.

Los neerlandeses encontraron el empate en el último cuarto gracias a una gran ejecución de córner corto, que acabó con el tanto de Floris Middendorp.

Pero Argentina reaccionó a tiempo y fue la victoria. Tras un despeje en un córner corto, la bocha le quedó a Matías Rey, que disparó al arco para poner el 2-1 y devolver la victoria parcial al combinado que dirige Lucas Rey.

Segundos finales y el equipo anfitrión tuvo varias chances para igualar el encuentro, pero la defensa de Los Leones resistió para conseguir un Bronce inolvidable.

De esta forma, Argentina repitió lo hecho en el Mundial de La Haya 2014 cuando se quedó con la medalla de bronce tras derrotar a Inglaterra por 2 a 0. Dos años después, el equipo que dirigía «Chapa» Retegui lograría la histórica medalla de Oro en Río 2016.


Temas

Hockey

La Selección Argentina Masculina de Hockey sobre Césped, Los Leones, derrotaron a Países Bajos por 2 a 1 en el Estadio Belfius Arena de Bélgica y se quedaron con el tercer puesto del Mundial 2026, asegurando otra medalla tras la consagración ayer de Las Leonas como campeonas del mundo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén