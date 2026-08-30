Cómo hacer postre de vainillas, crema y duraznos: fácil, fresco y sin horno
Una opción sin horno, ideal para disfrutar bien fría y resolver el toque dulce en pocos minutos.
Un postre clásico que combina la suavidad de la crema con el dulzor de los duraznos y una base de vainillas húmedas. Se prepara en pocos minutos, no necesita horno y es ideal para servir bien frío.
Ingredientes
- 1 paquete de vainillas
- 1 lata de duraznos en almíbar
- 500 ml de crema de leche
- 4 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 ml del almíbar de los duraznos
- 2 cucharadas de azúcar impalpable, opcional
- Duraznos extra para decorar
Preparación
- Preparar los duraznos: escurrir los duraznos y reservar el almíbar. Cortar la fruta en cubos pequeños o en láminas finas.
- Batir la crema: colocar la crema de leche bien fría en un bowl y batir junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una crema firme. No batir de más para evitar que se corte.
- Armar la base: cubrir el fondo de una fuente con una capa de vainillas. Humedecerlas ligeramente con el almíbar de los duraznos, sin empaparlas demasiado.
- Agregar la crema y los duraznos: colocar una capa de crema sobre las vainillas y distribuir parte de los duraznos.
- Repetir las capas: volver a colocar vainillas, almíbar, crema y duraznos hasta completar la fuente. Terminar con una generosa capa de crema.
- Decorar: distribuir láminas de durazno por encima y, si se desea, espolvorear con un poco de azúcar impalpable.
- Enfriar: llevar a la heladera durante al menos 3 horas. Para lograr una textura todavía más firme y sabrosa, dejarlo reposar toda la noche.
Un truco para que quede irresistible
El secreto está en humedecer apenas las vainillas con el almíbar. Así quedan suaves y absorben el sabor del durazno, pero mantienen suficiente estructura para que el postre no resulte demasiado líquido.
Rinde: 8 porciones
Preparación: 20 minutos
Frío: 3 horas
Dificultad: fácil
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