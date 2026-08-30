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Cómo hacer postre de vainillas, crema y duraznos: fácil, fresco y sin horno

Una opción sin horno, ideal para disfrutar bien fría y resolver el toque dulce en pocos minutos.

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Redacción

Por Redacción

Postre de vainillas, crema y duraznos. Foto ilustrativa.

Postre de vainillas, crema y duraznos. Foto ilustrativa.

Un postre clásico que combina la suavidad de la crema con el dulzor de los duraznos y una base de vainillas húmedas. Se prepara en pocos minutos, no necesita horno y es ideal para servir bien frío.

Ingredientes

  • 1 paquete de vainillas
  • 1 lata de duraznos en almíbar
  • 500 ml de crema de leche
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 ml del almíbar de los duraznos
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable, opcional
  • Duraznos extra para decorar

Preparación

  1. Preparar los duraznos: escurrir los duraznos y reservar el almíbar. Cortar la fruta en cubos pequeños o en láminas finas.
  2. Batir la crema: colocar la crema de leche bien fría en un bowl y batir junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una crema firme. No batir de más para evitar que se corte.
  3. Armar la base: cubrir el fondo de una fuente con una capa de vainillas. Humedecerlas ligeramente con el almíbar de los duraznos, sin empaparlas demasiado.
  4. Agregar la crema y los duraznos: colocar una capa de crema sobre las vainillas y distribuir parte de los duraznos.
  5. Repetir las capas: volver a colocar vainillas, almíbar, crema y duraznos hasta completar la fuente. Terminar con una generosa capa de crema.
  6. Decorar: distribuir láminas de durazno por encima y, si se desea, espolvorear con un poco de azúcar impalpable.
  7. Enfriar: llevar a la heladera durante al menos 3 horas. Para lograr una textura todavía más firme y sabrosa, dejarlo reposar toda la noche.

Un truco para que quede irresistible

El secreto está en humedecer apenas las vainillas con el almíbar. Así quedan suaves y absorben el sabor del durazno, pero mantienen suficiente estructura para que el postre no resulte demasiado líquido.

Rinde: 8 porciones
Preparación: 20 minutos
Frío: 3 horas
Dificultad: fácil


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Viedma

Un postre clásico que combina la suavidad de la crema con el dulzor de los duraznos y una base de vainillas húmedas. Se prepara en pocos minutos, no necesita horno y es ideal para servir bien frío.

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