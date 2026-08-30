Una red narco operaba entre Buenos Aires y la Patagonia: secuestraron éxtasis, tusi, armas y químicos

El operativo permitió desmantelar un laboratorio clandestino donde se hallaron prensas, moldes e insumos para fabricar comprimidos.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a cuatro integrantes de una organización vinculada con la producción, almacenamiento y comercialización de cocaína y drogas sintéticas en Buenos Aires y la Patagonia. Durante los procedimientos, además, fue desmantelado un laboratorio clandestino destinado a la fabricación de comprimidos de MDMA.

Los operativos fueron realizados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en la Ciudad de Buenos Aires, localidades del conurbano bonaerense y Río Grande, en Tierra del Fuego. La investigación permitió secuestrar miles de pastillas, armas, dinero y sustancias químicas.

Una causa que comenzó con envíos a Europa

La pesquisa se había iniciado en octubre del año pasado, cuando la División Operaciones Federales de la PFA realizó más de 30 allanamientos contra una organización dedicada a enviar cocaína y drogas de diseño a España, Alemania y Bélgica mediante encomiendas y “mulas”.

En aquel procedimiento fueron secuestradas miles de pastillas de MDMA, cocaína y marihuana, además de concretarse la detención de 15 personas. Otras cinco quedaron prófugas y con pedidos de captura internacional.

A partir de esa investigación, las fuerzas federales profundizaron las tareas de inteligencia y detectaron una ramificación de la estructura que continuaba operando en Argentina.

Una estructura con presencia en el sur

El análisis de datos migratorios, redes sociales y otras tareas permitió identificar a una red integrada por ciudadanos dominicanos vinculados con personas ya detenidas y prófugas.

Según la investigación, algunos de sus integrantes residían en Buenos Aires y viajaban regularmente a Tierra del Fuego. Allí tenían establecimientos bailables, negocios gastronómicos y vehículos de alta gama que, de acuerdo con la pesquisa, eran utilizados como parte de la infraestructura para el movimiento de estupefacientes.

Con la colaboración de ARCA y de la DUOF Río Grande de la PFA, los investigadores identificaron 18 inmuebles vinculados con la causa. El juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, ordenó los allanamientos.

Miles de pastillas, armas y químicos

Los procedimientos se realizaron en 11 domicilios de CABA, dos del conurbano bonaerense y cinco en Río Grande. Como resultado, fueron detenidos tres hombres de nacionalidad dominicana y una mujer argentina.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 8.500 pastillas de MDMA, 198 pastillas de éxtasis y una cantidad no precisada de dosis de Tusi. También se incautaron dinero en pesos, dólares y euros, dos pistolas calibre 9 milímetros y .22, 17 teléfonos celulares y documentación.

La Policía secuestró además materiales utilizados para elaborar sustancias sintéticas: acetona, 12 kilos de ácido bórico, tres kilos de lidocaína, elementos de corte y fraccionamiento y balanzas de precisión. También fue incautada una camioneta.

El laboratorio y los cuños con figuras

Uno de los hallazgos principales se produjo en un domicilio donde funcionaba un laboratorio clandestino. Allí se encontraron prensas hidráulicas, moldes, insumos químicos y cuños destinados a marcar comprimidos.

Según informó la fuerza, los cuños tenían formas de delfín, Batman y logotipos de marcas de indumentaria de primera línea. El lugar estaba acondicionado para una producción de comprimidos de MDMA.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia junto con todos los elementos secuestrados. Están acusados de infracciones a la Ley Nacional de Drogas, al Código Aduanero y por asociación ilícita, mientras continúan las actuaciones procesales.