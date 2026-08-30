¡Despedida de soltera en Río de Janeiro! Las divertidas postales de Lali Espósito con Cande Vetrano y Mery del Cerro en Brasil

Lali Espósito encendió las redes sociales con las imágenes de una escapada inolvidable. La cantante viajó a las playas de Río de Janeiro, Brasil, para celebrar su despedida de soltera en la antesala de su esperado casamiento con el periodista y conductor Pedro Rosemblat.

Acompañada por su círculo más íntimo de amigas —entre las que se destacaron sus excompañeras de Casi Ángeles, Cande Vetrano y Mery del Cerro—, la artista combinó días de descanso frente al mar con noches de fiesta, disfraces y complicidad que no tardaron en volverse virales.

Conejitas, accesorios de novia y el guiño especial para Rosemblat

Aunque la intérprete intentó mantener los detalles de la travesía en privado, el despliegue del grupo en las plataformas digitales dejó al descubierto el motivo del viaje.

Los detalles que más cautivaron a sus seguidores durante las noches cariocas incluyeron:

Temática de la fiesta: El grupo lució disfraces de conejitas combinados con velos, coronas y accesorios característicos de novia.

El grupo lució disfraces de conejitas combinados con velos, coronas y accesorios característicos de novia. Careta de Pedro: Para sumar humor y tener presente al novio a la distancia, las invitadas posaron para las fotos utilizando caretas con el rostro en tamaño real de Pedro Rosemblat .

Para sumar humor y tener presente al novio a la distancia, las invitadas posaron para las fotos utilizando caretas con el rostro en tamaño real de . Noche de boliche: La celebración continuó en uno de los clubes nocturnos más concurridos de Río, donde Lali bailó en la pista principal y se fotografió cordialmente con los fanáticos que la reconocieron.

El anuncio del compromiso entre Lali y el conductor a comienzos de este año se convirtió en uno de los eventos más comentados del espectáculo nacional. Aunque los novios guardan con hermetismo la fecha exacta y la locación donde darán el «sí, quiero», esta escapada a Brasil confirma que la cuenta regresiva ya está en marcha.

La artista recarga energías rodeada de afectos antes de retomar sus compromisos profesionales y ultimar los detalles de lo que promete ser la fiesta del año para la farándula argentina.