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Los Leones no pudieron con Países Bajos y sufrieron su primera derrota en el Mundial de Hockey

El seleccionado masculino cayó ante Países Bajos y sufrió su primera derrota en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Amsterdam. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

El seleccionado masculino sufrió la primera caída en el Mundial 2026.

El seleccionado masculino sufrió la primera caída en el Mundial 2026.

Los Leones cayeron por 3 a 1 ante Países Bajos y sufrieron su primera derrota en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Amsterdam (Países Bajos) y Wavre (Bélgica).

Tras vencer a Japón (3-0) en el debut el equipo dirigido por Lucas Rey poco pudo hacer ante uno de los candidatos al título y cayó derrotado pese al gol 1 a 1 transitorio marcado por Nicolás Della Torre.

Los Leones aún tienen intactas sus chances de avanzar a la próxima fase del Mundial de Hockey 2026 aunque para eso deberán sumar el próximo jueves a las 7.30 hora argentina frente a Nueva Zelanda que este martes le ganó 2 a 0 a Japón.

Países Bajos, campeón olímpico y subcampeón de Europa, lidera el Grupo A que se juega en Amsterdam con 6 unidades, Argentina y Nueva Zelanda tienen 3 puntos y Japón cierra sin unidades.

Las Leonas van por la clasificación en el Mundial de Hockey 2026

El seleccionado femenino jugará este miércoles su tercer partido en el Grupo B, en Bélgica, cuando enfrente a Escocia desde las 6 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus).

Argentina viene de empatar 1 a 1 con Estados Unidos y de ganarle 3 a 2 a Alemania.

Mirá el resumen del partido de Los Leones


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Los Leones cayeron por 3 a 1 ante Países Bajos y sufrieron su primera derrota en el Mundial de Hockey 2026 que se juega en Amsterdam (Países Bajos) y Wavre (Bélgica).

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