Los New York Knicks vuelven a unas Finales de la NBA luego de 27 años tras barrer a Cleveland Cavaliers

Los New York Knicks se metieron en unas Finales de la NBA después de 27 años. Este lunes vencieron 130-93 a los Cleveland Cavaliers como visitantes y sellaron la serie por 4-0, completando una contundente barrida.

La franquicia neoyorquina venía de eliminar también por barrida a los Philadelphia 76ers en las semifinales de conferencia y acumula 11 victorias consecutivas en estos playoffs, la racha más extensa en la historia de la Conferencia Este. En la primera ronda, además, había derrotado 4-2 a los Atlanta Hawks.

Con apenas 26 minutos en cancha, Karl-Anthony Towns fue el jugador más determinante de la noche. Terminó con 19 puntos y 14 rebotes, además de aportar tres asistencias, dos robos y dos tapones.

Karl-Anthony Towns fue el jugaodor más destacado de los Knicks en el juego 4. (Foto: AP)

Los otros goleadores de los Knicks fueron OG Anunoby (17), Landry Shamet (16), Mikal Bridges (15) y Jalen Brunson (15), quien además fue elegido como el MVP de las Finales de la Conferencia Este. El base promedió 25,5 puntos, 7,8 asistencias y 3,3 rebotes por partido en la serie.

Por el lado de Cleveland, Donovan Mitchell se destacó con 31 puntos en una derrota que quedó marcada como la más abultada de los Cavaliers en un partido de playoffs como locales. James Harden apenas anotó 12 tantos y Evan Mobley sumó 15.

El equipo de Cleveland solo logró competir en el primer partido de la serie. En aquel encuentro llegó a estar 22 puntos arriba en Nueva York a falta de siete minutos para el cierre, pero terminó perdiendo en tiempo suplementario tras un parcial de 18-1 favorable a los Knicks.

La franquicia neoyorquina no conquista la NBA desde 1973, cuando obtuvo su segundo anillo tras derrotar a Los Angeles Lakers. Ahora buscará volver a coronarse frente al ganador de la serie entre el campeón defensor, Oklahoma City Thunder, y San Antonio Spurs, su verdugo en las Finales de 1999.

La final de la Conferencia Oeste está igualada 2-2. Este martes 26 de mayo, desde las 21:30, el Thunder recibirá a los Spurs por el quinto juego de la serie, con transmisión de HBO Max y con el polémico árbitro Tony Brothers como juez principal. Sin importar quién avance a las Finales, la localía estará asegurada para el representante del Oeste.