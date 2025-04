Los ocho jugadores que Gago borró de Boca luego de la eliminación ante Alianza Lima

Boca quedó como el equipo de mejor rendimiento del torneo Apertura de la Liga Profesional, luego de la victoria ante Barracas Central y en medio de este presente eficaz en cuanto a los números, pero en deuda con el juego, hubo una movida que realizó el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago. Luego de la derrota ante Alianza Lima, que dejó al Xeneize sin Copa Libertadores, ocho jugadores fueron “borrados”. Desde ese 25 de febrero, algunos no pisaron más una cancha y otros lo hicieron durante un puñado de minutos.

Ese golpe recibido ante el equipo dirigido por Pipo Gorosito marcó un quiebre en el año del Xeneize, a tal punto que Gago resistió de milagro en el puesto. A partir de ahí, Pintita cambió la estrategia, dejó de lado el plantel largo y optó por ese equipo que sale de memoria. De hecho, en los últimos partidos usó apenas 17 jugadores.

Los ocho jugadores que Gago dejó de tener en cuenta

Ayrton Costa y Marcelo Saracchi son los dos jugadores que perdieron más terreno en Boca. Arrancaron la temporada como fijas y después de ese fatídico partido con los peruanos, quedaron al margen. El ex Independiente no jugó más y el ex River ni siquiera fue convocado en algunos encuentros. Otros dos laterales, Frank Fabra y Juan Barinaga, también quedaron marginados. El colombiano perdió todo crédito y ya anunció que se va, mientras que el Colo fue titular en Perú, pero no entró en La Bombonera y después, nunca más.

Del medio hacia adelante aparecen los nombres de Esteban Rolón, quien no sumó minutos en todo el año, aunque en algún momento estuvo en el banco de suplentes y Agustín Martegani, quien no estuvo en la lista de convocados de los últimos partidos. Brian Aguirre y Lucas Janson completan ese G8 que la tiene complicada para el futuro. El ex Newell’s jugó apenas 24 minutos en tres juegos (Central Córdoba, Defensa y Barrcas), pero no aportó casi nada; en tanto que el ex Vélez dejó de ser convocado justo después de la eliminación ante Alianza Lima. Más claro….

Blanco se apoderó del lateral, Costa perdió mucho terreno y Miramón es una incógnita.

¿Qué pasará con los seis lesionados?

Además de la lista de los borrados, Boca también tiene una de lesionados. Algunos, con futuro incierto, otros con algo más de crédito. Sergio Romero estará listo para volver en dos meses y habrá que ver cuál es la decisión del cuerpo técnico, ante la titularidad de Agustín Marchesín. La lista sigue con dos defensores de experiencia, Cristian Lema (no juega desde octubre) y Nicolás Figal (tendría una chance más).

En la zona media aparece Ignacio Miramón, suplente ante Newell’s y Barracas, con algo de crédito para el futuro; Camilo Rey Domenech, quien arrancó como uno de los preferidos del DT, pero ahora bajaría a Reserva a sumar minutos; y Williams Alarcón, quien se recupera de la rotura de meniscos de la rodilla derecha y asoma como una fija para el 11 o integra el grupo de los primeros cambios.