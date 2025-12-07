Los Pumas 7’s acariciaron el título y fueron subcampeones en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's perdieron la final con Sudáfrica en Ciudad del Cabo. (Foto: Zach Franzen / World Rugby)

Los Pumas 7’s completaron un buen torneo en el Seven de Ciudad del Cabo donde fueron subcampeones y estuvieron muy cerca del título en la final ante Sudáfrica.

Los locales se impusieron por 21 a 19 con un try sobre el final en un partido en el que Argentina estuvo casi siempre al frente en el marcador.

Luciano González abrió el camino con un try en el arranque y se consolidó como la figura de Los Pumas 7’s en el torneo. Fue el máximo anotador del certamen con ocho tries.

Sudáfrica lo igualó en 7 pero antes del descanso Argentina volvió a apoyar mediante Marcos Moneta para quedar 14 a 7 arriba. En el arranque del complemento, Moneta marcó otro try sin conversión y el equipo nacional aumentó su ventaja a 19 a 7.

El local no perdió la esperanza y lo dio vuelva con dos tries, el último a menos de un minuto para el final. Los Pumas lograron mejorar su actuación del torneo pasado donde fueron quintos en Dubai.

En semifinales, Argentina venció 29 a 21 a Fiji con el que había perdido la semana pasada en Dubai. Fue dominio del equipo de Santiago Gómez Cora que ganó 17-0 el primer tiempo y su rival recién descontó con dos tries en el final.

Tras este subcampeonato, Los Pumas 7’s descansarán y retomarán los entrenamientos a comienzos de 2026, con el objetivo de preparar la próxima gira doble, que tendrá como destinos Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y Perth (7 y 8 de febrero).