Franco Colapinto, último puesto y a pensar en 2026: «Gracias a Dios ya terminó este año»

Franco Colapinto tuvo una carrera difícil en el Gran Premio de Abu Dhabi que cerró el campeonato de la Fórmula 1, lo que fue una constante en la temporada 2025 de Alpine.

El argentino no pudo avanzar y terminó último en el 20° puesto, mismo lugar en el que largó. A su compañero, Pierre Gasly, no le fue mucho mejor y quedó 19°.

«El equipo no se rindió a pesar de los malos resultados, eso nos prepara para cuando vaya mejor. Hay mucho por mejorar, gracias a Dios ya terminó este año«, expresó Colapinto luego de la carrera.

«Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y comenzar a trabajar para 2026. Volveré a Argentina unos días y luego habrá que laburar mucho», agregó.

Más allá del año adverso, el argentino pudo cumplir el objetivo de que lo renueven como piloto titular para el 2026 donde se espera que el rendimiento de Alpine sea más competitivo.

Este año, al igual que el anterior en Williams, Colapinto se subió al auto con el campeonato empezado. La próxima temporada, donde estará desde el comienzo, se presenta como una gran oportunidad.