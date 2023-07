Los Pumas confirmaron su formación para el partido del sábado ante los All Blacks

El entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, dio hoy la formación titular que se medirá el próximo sábado frente Nueva Zelanda, en la fecha inicial de la 12° edición del Rugby Championship.

El partido se jugará el sábado 8 de julio desde las 16, en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza con televisación por parte de ESPN.

Previamente, desde las 12:05 abrirán el Championship los seleccionados de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, y Australia en el Loftus Versfeld de la ciudad de Pretoria.

El seleccionado argentino de rugby formará de la siguiente manera: Thomás Gallo, Julián Montoya (capitán) y Lucio Sordoni; Matías Alemanno y Tomás Lavannini; Pablo Matera, Juan Martín González y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Mateo Carreras; Mateo Carreras, Lucio Cinti, Matías Moroni y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli.

El banco de suplentes estará integrado por: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Orlando.

Los datos salientes de la formación inicial de Los Pumas son las inclusiones del pilar Lucio Sordoni– luego de 32 meses-, el medio apertura Mateo Carreras, el centro Lucio Cinti y el wing Bautista Delguy.

Asimismo, no están convocados para el encuentro del sábado los jugadores Santiago Chocobares, Juan Imhoff , Joel Sclavi y Juan Cruz Mallia, quienes vienen de disputar los encuentros finales del torneo de Francia, como así también el suspendido Marcos Kremer.

Cheika señaló en conferencia de prensa tras anunciar el equipo titular de Los Pumas: «quiero darle la oportunidad a los jugadores que están bien en su preparación, tenemos un grupo con mucha experiencia y hay jugadores que pueden meterse en el grupo en este camino hacia el Mundial de Francia 2023″.

