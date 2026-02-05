Atención Alpine: el pronóstico de especialistas sobre la temporada 2026 del equipo de Colapinto

Los test privados de Barcelona dejaron grandes sensaciones para Alpine. El nuevo A526 tuvo un gran rendimiento en el Circuito de Catalunya y se llevó la atención de toda la Fórmula 1. Tal es así, que un prestigioso medio deportivo hizo una predicción sobre las posiciones de esta temporada y generó expectativa con la ubicación del equipo francés.

Se trata de Sky Sports, que luego de las prácticas en Montmelo realizó un análisis sobre los posibles resultados del 2026. Tras el buen inicio de pretemporada de Alpine, la escudería francesa quedó ubicada en el 5° puesto del campeonato de constructores. El primer lugar fue ocupado por Mercedes, que utilizará el mismo motor que el equipo de Colapinto.

Ya son varios los especialistas que recalcan que el desempeño de Alpine será mucho mejor que el de 2025, un año desastroso para el equipo francés donde claramente fue la peor escudería de la parrilla.

El próximo desafío de Colapinto será los test de pretemporada, que se realizarán en Bahréin en el circuito de Sakhir, desde el 11 al 13 de febrero. Una semana más tarde, entre el 18 y el 20, se llevarán a cabo las últimas pruebas previas, también en el Circuito Internacional de Sakhir, al comienzo de la temporada, que será el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Se publicó la lista de salarios de la Fórmula 1: ¿Qué puesto ocupa Colapinto?

En las últimas horas, el sitio RacingNews365 publicó un informe sobre los salarios de los 22 pilotos de la Fórmula 1. A pesar de no ser el campeón, Max Verstappen (Red Bull) ocupa el 1° lugar con una gran diferencia. El tres veces campeón del mundo tiene un contrato de 70 millones de dólares anuales. Lo sigue otra leyenda del deporte: Lewis Hamilton (Ferrari) percibe 60 millones.

El tercer lugar lo comparten Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell con 34 millones cada uno. Lando Norris, campeón actual de la Fórmula 1, recién aparece en la quinta ubicación, con ingresos de 30 millones.

Por otro lado, Franco Colapinto se ubica en lo más bajo de la tabla junto a Arvid Lindblad, el único rookie de este 2026. Ambos pilotos perciben un salario entre 500 mil y un millón de dólares. En cambio, Pierre Gasly tiene un contrato de 12 millones. Esta diferencia se basa en los 8 años de experiencia del francés, que además es el piloto de referencia en la escudería.