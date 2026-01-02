Lucas Alario, de convertir un doblete histórico a ser descartado por Estudiantes

Estudiantes finalizó el 2025 de la mejor manera: se consagró campeón del Torneo Clausura ante Racing, derrotó a Platense en el Trofeo de Campeones y le renovó el contrato a su entrenador, Eduardo Domínguez, quien ya levantó cinco títulos al frente del Pincha.

En aquella final frente al Calamar, disputada en el Estadio Único de San Nicolás, hubo un héroe inesperado: Lucas Alario. El centrodelantero apenas había marcado un gol en los 28 partidos que disputó durante la temporada (ante Banfield, de penal), pero se despachó con un doblete ante Platense.

El Pipa ingresó en el complemento, con el partido 1-0 a favor del campeón del Torneo Apertura, y convirtió a los 79 y 91 minutos, para darle el título al conjunto platense.

Sin embargo, desde la dirigencia optaron por no contar con él de cara a la próxima temporada, ya que no entra en los planes de Eduardo Domínguez y además percibe un salario muy elevado. El rendimiento del santafesino de 33 años no fue el esperado y tampoco se lo vio en plenitud física, aunque será bien recordado en La Plata por los dos goles convertidos en San Nicolás.

De esta manera, Estudiantes deberá salir al mercado en busca de otro delantero que compita por el puesto con Guido Carrillo. Por su parte, Alario será un nombre atractivo para varios equipos del fútbol argentino y del continente.

Cabe remarcar que su contrato vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que el club interesado deberá comprar su pase o el jugador tendrá que acordar una rescisión con el Pincha. Otro futbolista que se encuentra en la misma situación es Ramiro Funes Mori. La dirigencia, comandada por Juan Sebastián Verón, buscará traspasar a ambos jugadores durante este mercado de pases.