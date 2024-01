Luka Romero no viene a Boca y jugará en el Almería de España

Boca estuvo buscando un gran golpe en el mercado de pases al tratar fichar a préstamo a la joya del Milan, el juvenil Luka Romero. Sin embargo, jamás se llegó a un acuerdo y el mediocampista de 19 años jugará cedido en el Almería de España.

«Luka Romero jugará en el Almería cedido por el AC Milan. Contrato Cerrado. Almería tratará de hacerle la revisión médica en las próximas 24 o 48 horas», confirmó el periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano. Además, el medio español Revelo detalló que las condiciones laborales incluyen un préstamo sin opción de compra.

Uno de los puntos que hizo que el club italiano no le ceda el jugador a los Xeneizes fue por la extensión de contrato, ya que los Rossoneros no quieren que el futbolista se pase del tiempo acordado.

