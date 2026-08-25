Manchester City prepara una oferta formal y va a la carga por Enzo Fernández

El conjunto ciudadano vuelve a la carga por el mediocampista argentino, resistido por la afición Blue tras la Copa del Mundo.

Nuevo intento de negociación de Manchester City, decidido a hacerse de los servicios del argentino Enzo Fernández, para lo cual está preparando una millonaria suma de dinero y así poder cumplir con las condiciones que impone Chelsea.

Más allá de la reciente incorporación del marroquí Ayyoub Bouaddi, el italiano Enzo Maresca, técnico del equipo ciudadano, está decidido en incorporar al mediocampista de la Selección y situarlo como el reemplazante natural del español Rodri.

En tal sentido, Los Citizens volverán a la carga por el ex River y Benfica, aunque los Blues ya aclararon sus condiciones para desprenderse de él.

ABUCHEOS EN CRAVEN COTTAGE EN EL INGRESO DE ENZO FERNÁNDEZ: el mediocampista argentino ingresó en el ST del partido entre Chelsea y Fulham.



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El conjunto londinense había establecido como fecha límite el 14 de agosto pasado para recibir 120 millones de libras, pero el City tendría preparada una oferta mayor: 145 millones de euros (169 millones de dólares).

El mediocampista, que tuvo en su debut en esta temporada de la Premier League ante Fulham, fue abucheado al ingresar desde el banco de suplentes y estaría interesado en reunirse con su extécnico Maresca, con quien compartió dos temporadas y media con la camiseta Blue, siendo el jugador más utilizado por el italiano.

La operación sigue su curso y no está fijada en un precio, por lo que será cuestión de ver cuál de los dos clubes está más interesado en que se flexibilice la operación. Cabe destacar que el equipo londinense adquirió a Fernández en enero de 2023 por un valor equivalente a su cláusula de rescisión en Benfica, de 120 millones de euros.