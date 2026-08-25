Boca va a la carga por un central: los tres nombres que interesan a Arruabarrena

Boca no se retira del mercado de pases y va en busca de un defensor. A pesar de que la ventana de transferencias ya cerró, el Xeneize puede incorporar hasta el 2 de septiembre por haber vendido y prestado futbolistas al exterior.

El puesto a reforzar es la zaga central. Con flojos rendimientos y lesiones en los últimos partidos, el Vasco Arruabarrena ha tenido que utilizar a futbolistas de la reserva, como Facundo «Jagger» Herrera.

A contrarreloj, el Xeneize tiene en vista a varias opciones. La primera es Francisco Álvarez, futbolista de Argentinos Juniors, que fue consultado sobre este interés y aclaró: «Conmigo no se han comunicado, no hubo nada».

Francisco Álvarez aparece como la principal opción.

Su salida del Bicho no será fácil, ya que lo dejarían ir por la clausula de rescisión, que tiene un valor de siete millones de dólares. Las negociaciones están en stand by pero podría haber novedades en los próximos días.

Otro que interesa es Agustín Ovando, defensor de Rosario Central. Todavía no hubo contactos ni con el jugador ni con el club, aunque solo lo dejarían ir por una suma cercana a los 10 millones.

Ovando es otra posibilidad, pero las negociaciones serán difíciles.

Además, en esta lista está el nombre de Nehuén Pérez. El jugador de 26 años se desempeña actualmente en el Porto y tendría intenciones de volver al futbol argentino. Desde Boca hablaron con el entorno del jugador y acordaron el salario. Pero falta acordar un número con el club luso, que todavía debe negociar con el Xeneize.

Nehuen Pérez dio el visto bueno pero los clubes deben acordar un precio.

El Vasco Arruabarrena ya fijó su postura ante esta situación tras el partido frente a Racing: «Hay negociaciones, es difícil, tenemos poco tiempo, siempre digo que el que venga será para un salto de calidad, no para sumar. Si no es salto de calidad no creo que venga nadie«, sentenció.