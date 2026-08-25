Alerta por lluvias y viento: mapa y los peores horarios este martes en Neuquén y Río Negro

Alerta por lluvias en la Patagonia Foto: Archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias y viento para Neuquén y Río Negro para este martes 25 de agosto.

En algunos puntos hay advertencia naranja y en otros de nivel amarillo. Conocé los peores horarios.

Alerta por lluvia en Río Negro: mapa y los peores horarios este martes

El organismo nacional detalló que hay una alerta amarillo por lluvias que afecta el oeste de Río Negro. «Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local», describió.

Los peores horarios y las zonas afectadas:

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco: advertencia por lluvias esta tarde y noche de martes.



Alerta por lluvias y viento en Neuquén este martes: los peores horarios

En Neuquén, hay alertas por viento y lluvia. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«, indicó el organismo.

El detalle de las zonas afectadas:

Los Lagos – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé-: alerta por lluvia durante la tarde y noche de hoy.

Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar: alerta por viento en la tarde y noche, y por lluvia en la noche de este martes.