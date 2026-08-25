«Un lugar con paz»: así es la casa que recibió Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano

Marcos Ginocchio, el modelo y abogado salteño, presentó oficialmente la propiedad que le correspondía como premio por consagrarse ganador de la edición 2022-2023 de Gran Hermano, en la pantalla de Telefe.

A través de registros audiovisuales compartidos de forma conjunta en Instagram por Marcos Ginocchio y una reconocida firma constructora, se revelaron las primeras postales de la estructura ya instalada como premio de Gran Hermano, completando así el paquete de reconocimientos que en su momento contempló una suma millonaria de dinero, una moto y beneficios comerciales.

Estructura en seco, metros cuadrados y los detalles de la casa de Marcos Ginocchio de Gran Hermano

La propiedad entregada al salteño corresponde a una edificación estándar de 50 metros cuadrados, desarrollada bajo el sistema de construcción en seco, dotada de divisiones interiores en placas de yeso y detalles de terminación en madera.

La unidad cuenta con una distribución funcional de múltiples ambientes, con amplios ventanales diseñados para maximizar el ingreso de luz natural y conectar directamente con el parque exterior.

Así es la casa que recibió Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano.-

Según trascendió en los posteos institucionales de la empresa constructora, la entrega formal de la casa de Marcos Ginocchio de Gran Hermano se concretó luego de un minucioso proceso de selección del lote adecuado en la provincia de Buenos Aires, donde el influencer buscaba garantizar privacidad y un entorno sereno.

Así es la casa que recibió Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano.-

Acompañado por el equipo técnico durante la entrega de las llaves, el ganador del certamen televisivo expresó su satisfacción por el nuevo espacio que incorporará a su vida cotidiana.

Así es la casa que recibió Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano.-

«Tengo planes porque a mí me gusta mucho la naturaleza y siento que necesito ese tipo de descanso. Estoy muy contento de haber encontrado un lugar que me transmita esa paz y lo vamos a disfrutar mucho con unos buenos mates», relató con entusiasmo ante la cámara, optando por mantener en reserva los detalles del mobiliario interior hasta completar las terminaciones finales.

Así es la casa que recibió Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano.-

Gran Hermano: el cierre de un ciclo de premios tras la final histórica en la pantalla de Telefe

La radicación definitiva del inmueble representa el broche de oro del paso del salteño por el ciclo conducido por Santiago del Moro, cuya final marcó picos históricos de encendido en el año 2023.

Además de la vivienda prefabricada, el premio oficial adjudicado por el voto telefónico del público incluyó la cifra de 20 millones de pesos, una moto de media cilindrada, un año de provisión de cerveza y un acuerdo contractual de exclusividad con la señal televisiva.