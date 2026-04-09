Maravilla Martínez vuelve al ring a los 50 años: peleará en la «Noche de Leyendas» ante «El Picante» Ryske

Maravilla Martínez vuelve a subirse al ring este sábado en Buenos Aires.

Sergio «Maravilla» Martínez se enfrentará a Nicolás «El Picante» Ryske este sábado 11 de abril desde las 17 en el Microestadio Malvinas Argentinas, en el marco del evento «Noche de Leyendas».

El excampeón del mundo viene de participar en «Parense de Manos» en diciembre del año pasado, donde realizó una exhibición frente a Laureano «Pepi» Staropoli, peleador de MMA. En aquella ocasión, cayó por decisión dividida de los jueces.

Del otro lado del ring estará «El Picante» Ryske, un reconocido peleador argentino que fue cuatro veces campeón mundial en Muay Thai, Kickboxing y K1.

Será la tercera edición de este evento, luego de sus dos primeras veladas realizadas en Barcelona. Además del combate que protagonizará Maravilla -sin dudas, el plato fuerte de la jornada-, habrá competencias internacionales por cinturones oficiales de kickboxing.

Entre los enfrentamientos destacados, Tomás Aguirre se medirá con Christopher Walter por el título mundial (64,4 kg); Álex Usieto enfrentará a Alejandro Roa por el título intercontinental super flyweight (54,9 kg); y Maqui Orellana chocará con Florencia Grego por el título intercontinental super flyweight (54,9 kg).

Las principales peleas de la jornada (Foto: Noche de Leyendas).

La acción comenzará este viernes 10 de abril con los pesajes y careos entre los participantes. El evento podrá verse en vivo a través del canal de YouTube AZZ.