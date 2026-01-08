Burritos de carne, ideales para una comida rápida y bien caserita

Lista de Ingredientes carne (paleta): 300 gr cebolla: ½ unidad tomate: ½ unidad jugo de naranja: 1 ají molido: 1 cdita. coriandro: 1 cdita. comino: ½ cdita. mozarella: 250 gr arroz cocido: 1 taza porotos cocidos: 1 taza guacamole: 1 taza pico de gallo: 1 taza lechuga: a gusto queso crema (con limón): 2 cdas. wraps: 4 unidades

Preparación

Limpiar los churrascos de paleta eliminando excedentes de grasa. Cortar en tiras y colocar dentro de un bol. Colocar los condimentos en un mortero y moler, más que nada las semillas de coriandro.

Condimentar la carne y masajear suavemente para que se adhiera. Cubrir con el jugo de naranja y llevar a la heladera por 1 hora para marinar y que la carne tome sabor.

En una sartén a fuego medio cocinar la carne durante 2 minutos. Reservar los jugos del maridaje de la carne. Añadir la cebolla cortada en tiras y cocinar por 5 minutos. Incorporar el tomate cortado en trozos junto con los jugos de la carne. Mezclar bien y cocinar unos 20 minutos hasta que se reduzca casi todo el líquido. Retirar y reservar.

Para el armado, sobre la masa de wraps vamos a utilizar los ingredientes que más nos guste, nosotros hacemos una versión tradicional usando queso, arroz cocido (con algún sazonador), porotos colorados cocidos con especias, guacamole, pico de gallo, lechuga fresca y queso crema mezclado con limón.

Se enrolla, doblando previamente los laterales para contener el relleno, y luego se sella sobre una sartén a fuego medio para que además se funda el queso.