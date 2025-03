Maravilla se tiene fe y quiere estar en el clásico: la curiosa justificación del 9 de Racing para jugar

Independiente recibirá a Racing este domingo en una edición muy especial del clásico de Avellaneda, con el local en la cima de la tabla de posiciones y la visita subido al caballo de los últimos éxitos en el plano internacional. Por el lado de la Academia, sabe que a priori no podrá contar con Adrián Martínez, su número 9 que convierte en gol todo lo que toca pero que afronta una lesión que lo margina.

Maravilla sufre desde la revancha con Botafogo en Brasil un «extenso edema óseo en el platillo tibial interno», según marcó el parte médico oficial del pasado 5 de marzo, que ya lo marginó de los duelos con San Lorenzo y Huracán, y que de manera casi segura lo dejaría fuera de combate de cara al clásico.

Sin embargo, en la práctica de este jueves los reportes indican que se habría sentido muy bien y que no experimentó dolor, por lo que se animó a hacerle un pedido al entrenador Gustavo Costas: que lo ponga en el trascendental duelo en el Libertadores de América.

«Gustavo, hablé con Dios y me dijo que tenía que jugar este partido. No me puedo perder el clásico», habría sido la frase con la que el artillero, que siempre expone sus convicciones religiosas, intentó convencer al DT, quien todavía tiene un par de días para resolver si juega el goleador o continúa como titular Adrián Balboa.

La formación de la Academia ante el Rojo sería con Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Matías Saracho o Santiago Solari, Maxi Salas, Balboa o Martínez.

De la inclusión de Saracho o Solari dependerá el esquema de juego. Si va de arranque el primero, se desempeñará como enganche. Si juega el segundo, el sistema tendrá tres delanteros.