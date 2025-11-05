Gallardo evalúa una fórmula que ya le dio resultado ante Boca en la Bombonera

El Muñeco analiza la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores para jugar ante el equipo que dirige Claudio Úbeda. Foto: FOTOBAIRES

Se viene el Superclásico y Marcelo Gallardo evalúa una fórmula que ya le dio resultado en la Bombonera con el objetivo de volver al triunfo y despejar la crisis por falta de resultados. El entrenador analiza la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores para visitar este domingo a Boca.

Línea de cinco, un esquema que Gallardo ya usó ante Boca

En caso de implementar ese esquema, Paulo Díaz ingresaría en lugar del lesionado Facundo Colidio. El chileno, que puede desempeñarse en distintas posiciones de la defensa, ya rindió bien en ese sistema táctico.

En ese caso, el ex-San Lorenzo se integraría a la zaga junto a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, que fueron los centrales titulares en los últimos partidos.

A sus costados, se ubicaría Gonzalo Montiel -si se recupera de un esguince de tobillo- o Fabricio Bustos por la derecha y Marcos Acuña por la izquierda.

En el mediocampo, Enzo Pérez pelea por su ingreso en el sector central, lo que podría desplazar de la formación a Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño.

En su última visita a la Bombonera, en medio de la definición de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024 ante Colo-Colo, el Muñeco apostó por un equipo alternativo para el Superclásico.

En aquella oportunidad, que terminó con victoria 1-0 para River gracias a un gol de Manuel Lanzini, los tres centrales fueron Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Federico Gattoni, reemplazado en el entretiempo por Germán Pezzella. Fabricio Bustos y Enzo Díaz ocuparon los laterales.