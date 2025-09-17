En vivo | Con línea de cinco: la formación de River para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores

Esta noche desde las 21.30, River recibe a Palmeiras por la Copa Libertadores en la ida de cuartos de final y Marcelo Gallardo decidió formar con una línea de cinco defensores. El Millonario saldrá a la cancha con un esquema idéntico al que viene de ganar en La Plata ante Estudiantes.

Como se especulaba, el entrenador repitió el esquema que probó el último sábado contra Estudiantes en La Plata. La diferencia es que volvió Paulo Díaz y salió Lucas Martínez Quarta.

Sin Giuliano Galoppo, expulsado en la vuelta de octavos contra Libertad, regresó al once titular el colombiano Kevin Castaño.

La formación de River para enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores

Armani; Montiel, Paulo Díaz, Portillo, Rivero, Acuña; Enzo Pérez, Castaño, Nacho Fernández; Salas y Driussi.

La formación de Palmeiras ante River por la Copa Libertadores

Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson; José López y Vítor Roque.