Marcos Rojo no estuvo en el entrenamiento de Boca tras la caída ante Bayern

El defensor Marcos Rojo, que se hizo amonestar desde el banco de suplentes por protestar durante la derrota por 2-1 ante Bayern Múnich, volvió a ausentarse en el entrenamiento de Boca en Miami. Y cada vez está más lejos de ser considerado por Miguel Ángel Russo.

En las entrañas del predio de la Universidad de Barry hay mucho hermetismo respecto de los motivos por los que no estuvo a la par de sus compañeros tras la caída del viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. Pero no es la primera vez que sucede algo así.

En la antesala del choque contra Independiente, por los cuartos de final del Apertura, Rojo faltó a una práctica a causa de un cuadro febril.

Sin embargo, su presencia entre los suplentes el día del clásico escondía detrás algunas actitudes de indisciplina que no le gustaron a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. El entrenador todavía era el interino Mariano Herrón.

La ausencia de Rojo no está relacionada con una cuestión física, dado que contra los alemanes no jugó y tampoco había acusado dolores en el último entrenamiento previo al cotejo. Se estima que en las próximas horas saldrán a la luz las razones, aunque no sonaría extraño que fuera una nueva sanción interna.

La imagen del defensor entre risas, luego de recibir la tarjeta amarilla de parte del árbitro iraní Alireza Faghani, generó malestar en las redes sociales xeneizes, que justamente habían resaltado el compromiso del resto de los jugadores al momento de enfrentar a uno de los equipos más poderosos del mundo.

A su vez, Rojo dejó el estadio en cuero y con una sonrisa de oreja a oreja, mientras sus compañeros sentían la desazón de perder un duelo que podría haber terminado en tablas.