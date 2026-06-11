Alarma en la Selección Argentina: Scaloni sigue a cerca a Tagliafico por una molestia

Tagliafico encendió las alarmas en la Selección Argentina antes de su debut en el Mundial.

A tan solo cinco días del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, el cuerpo técnico albiceleste sumó una preocupación. Nicolás Tagliafico, habitual titular en el equipo de Lionel Scaloni, arrastra una molestia física y es duda para el estreno en el certamen.

En principio no correría riesgo su participación en la Copa del Mundo, el lateral izquierdo aún no logró recuperarse por completo de un golpe que tuvo en los últimos días y su presencia en el estreno mundialista está en duda.

Después de haber sido titular en la victoria ante Honduras, el futbolista del Olympique de Lyon ni siquiera integró el banco de suplentes en el encuentro frente a Islandia, una decisión que evidenció que no se encontraba al ciento por ciento desde lo físico.

Según informó TyC Sports, Tagliafico continuará siendo monitoreado por el cuerpo médico de la Selección. Aunque no estaría en duda su inclusión en la lista definitiva de 26 jugadores, existe incertidumbre respecto de si llegará en óptimas condiciones al partido debut ante Argelia, programado para el 16 de junio a las 22.

Con información de TyC Sports