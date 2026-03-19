Mariano Navone consiguió el primer triunfo argentino en el Miami Open: el cronograma albiceleste

Mariano Navone se convirtió en el primer argentino en sumar una victoria en el segundo Masters 1000 de la temporada: el Miami Open, que se juega en el Hard Rock Stadium.

El tenista de 9 de Julio, ubicado en el puesto 61 del ranking ATP, se impuso por 7-6 (7) y 6-3 ante el georgiano Nikoloz Basilashvili en una hora y 40 minutos de juego. En la segunda ronda, se medirá con el monegasco Valentin Vacherot (25°), quien ingresó directamente en esta instancia.

Más tarde, fue el turno de Camilo Ugo Carabelli. El 66° del mundo reaccionó tras ceder el primer set y derrotó al francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°) por 2-6, 6-3 y 7-6 (3). En su última participación en el torneo, Ugo Carabelli había alcanzado la tercera ronda tras ingresar como lucky loser, hasta caer frente a Novak Djokovic.

Por su parte, Thiago Agustín Tirante perdió ante el español Martín Landaluce por 3-6, 7-5 y 6-4. De todos modos, continuará en competencia como lucky looser y enfrentará al francés Valentin Royer; el ganador se cruzará luego con Francisco Cerúndolo.

Los otros partidos de los argentinos en Miami

Aproximadamente a las 17:40 de este jueves, el platense Francisco Comesaña (81°) enfrentará al chileno Alejandro Tabilo (41°). En el cuadro femenino, Solana Sierra -la mejor argentina en el ranking WTA en el puesto 63°- debutará en el mismo horario ante la uzbeka Kamilla Rakhimova.

La actividad albiceleste continuará el viernes con las presentaciones de Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, aún sin horario confirmado. Estos dos últimos, preclasificados 18° y 29° respectivamente, comenzarán su camino directamente en la segunda ronda.

El principal candidato al título es el español Carlos Alcaraz, que posiblemente se curce con el brasileño Joao Fonseca en la ronda de 64, mientras que en el cuadro femenino la gran favorita es Aryna Sabalenka, que espera por Ann Li o Kimberly Birrell.