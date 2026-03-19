Arranca el Miami Open tras la lluvia: quiénes son los ocho argentinos que estarán en acción

La jornada inaugural fue suspendida por lluvia y el cronograma se reprogramó con una agenda cargada para este jueves (Credito: Geoff Burke-USA TODAY Sports)

El Masters 1000 Miami tuvo un arranque accidentado porque la lluvia obligó a suspender por completo la primera jornada y retrasó el inicio del cuadro principal. Con el cronograma reprogramado, este jueves será el turno del debut de varios tenistas argentinos.

El certamen, segundo Masters 1000 de la temporada, cuenta con fuerte presencia nacional. Ocho jugadores argentinos integran el cuadro principal. Thiago Tirante cayó frente al español Martín Landaluce por 3-6, 7-5 y 6-4, pero igualmente ingresó al main draw como lucky loser.

Con la reprogramación, la jornada del jueves tendrá una cargada agenda con presencia argentina. El primero en salir a la cancha será Camilo Ugo Carabelli, que enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard en la cancha 2, no antes de las 16 (hora argentina).

Luego será el turno de Mariano Navone, quien se medirá ante el georgiano Nikolos Basilashvili en el mismo escenario. También debutará Francisco Comesaña frente al chileno Alejandro Tabilo.

En el cuadro femenino, la única representante nacional será Solana Sierra, que enfrentará a la uzbeka Kamila Rakhimova en la cancha 3, no antes de las 18.20.

Otros argentinos que verán acción en el torneo son Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry. Estos dos últimos, preclasificados 18° y 29° respectivamente, debutarán directamente en la segunda ronda.

El gran favorito al título es Carlos Alcaraz, campeón del torneo en 2022. En el cuadro femenino, la principal candidata es Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo y reciente ganadora en Indian Wells.