Estados Unidos le ganó a Australia y se metió en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los dirigidos por Pochettino se impusieron por 2-0 sobre los Socceroos en Seattle. /AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Estados Unidos venció a Australia por 2 a 0 y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial, en la segunda fecha de la fase de grupos. Con goles de Cameron Burgess en contra y Alex Freeman se ubica como líder del grupo D, que también integran Paraguay y Turquía.

Apenas iniciado el juego avisó Australia tras un error en defensa del local. El delantero Mohamed Touré remató cruzado entrando al área y Matthew Freese contuvo el balón contra el palo izquierdo.

Con el correr del reloj, Estados Unidos se adueñó del balón y comenzó a llegar con peligro. Hasta que a los 10 llegó el desnivel de los estadounidenses. Balogun desbordó por la izquierda y cuando envió el centro al medio Cameron Burgess no pudo despejar la pelota que se metió en su propio arco para el 1-0.

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El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino se puso arriba en el marcador antes del cuarto de hora. Los Socceroos intentaron responder a los 13 con un remate desde afuera de Mathew Leckie que la tiró afuera.

Antes de la pausa de hidratación apareció O´Neill para despejar la pelota en otra buena acción colectiva del local. Australia buscó reaccionar con dos llegadas de pelota detenida.

En un tiro de esquina intentó ganar con su podería físico pero los centrales norteamericanos estuvieron seguros para despejar el peligro de su área.

La posesión del balón es de los norteamericanos, pero de a poco los visitantes lograron superar el momento de asedio y llegar al área rival con mayor peligro.

A los 44, en un tiro libre del local, Alexander Freeman aparece solo por arriba y define de cabeza ante Patrick Beach para poner el 2 a 0. En la jugada preparada el remate de Dest se desvió en el camino en un denfesor australiano y Freeman convirtió de cabeza el segundo.

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La acción fue anulada por offside, pero el VAR rectificó y el árbitro Felix Zwayer confirmó el tanto norteamericano. Antes del cierre de la primera parte, Sergiño Dest buscó el tercero con un remate desde la medialuna que Patrick Beach controló en el medio del arco.

En la segunda mitad Australia trató de ir por el descuento, pero con pocas ideas de juego. Con el ingreso de Irankunda tuvo maor presencia enel ataque. A los 17, Irankunda pica en profundidad por la banda derecha y el ingresado Volpato elevó su remate en una contra cuando tenía para descargar bien ubicado al centrodelantero.

El equipo oceánico tiene la iniciativa y con la velocidad de Irankunda, empieza a complicar a Estados Unidos. Entonces, Pochettino movió el banco con el ingreso de Sebastian Berhalter para reorganizar la mitad de la cancha y buscar cerrar el partido.

Con más voluntad que fútbol los oceánicos se arrimaron al área del local. El equipo de Pochettino no se desordenó y Australia siguió insistiendo con centros cruzados que no inquietaron al fondo norteamericano. Fue 2-0 para Estados Unidos y clasificación a la próxima fase del Mundial.