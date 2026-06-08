Martín Anselmi será el nuevo entrenador de Talleres tras la salida de Carlos Tévez

Martín Anselmi será el nuevo entrenador de Talleres. Su última experiencia fue este año en Botafogo.

El ciclo de Carlos Tévez en Talleres llegó a su fin tras la dura derrota en el clásico ante Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura. Casi un mes después de aquella eliminación, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi alcanzó un acuerdo con Martín Anselmi, quien asumirá como nuevo entrenador en los próximos días.

El técnico rosarino se encontraba sin club luego de su breve paso por Botafogo, donde dirigió apenas 17 partidos y no logró superar el repechaje de la Copa Libertadores, tras caer frente a Barcelona de Guayaquil, y solo restan detalles formales para sea anunciado oficialmente como nuevo DT de la «T».

La dirigencia cordobesa había analizado otras alternativas para reemplazar a Tévez. Entre los principales candidatos aparecieron Juan Pablo Vojvoda y Eduardo Berizzo, aunque las dificultades para avanzar en ambas negociaciones terminaron allanando el camino para la llegada de Anselmi.

A pesar de su juventud, el entrenador cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol. Realizó las divisiones inferiores en Ferro, aunque no llegó a debutar profesionalmente, y luego se graduó como periodista deportivo en DeporTEA. Posteriormente inició su carrera como asistente técnico en distintos clubes del continente antes de dar el salto como entrenador principal. Dirigió a Unión La Calera, Independiente del Valle, Cruz Azul, Porto y Botafogo.

Su etapa más destacada fue en Independiente del Valle, donde conquistó la Copa Sudamericana, la primera en la historia de la institución ecuatoriana, además de otros títulos nacionales e internacionales.

Ahora, en Talleres, tendrá su primera experiencia como entrenador principal en el fútbol argentino, aunque anteriormente trabajó como asistente técnico en Excursionistas, Independiente y Atlanta.