Milei llega a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro en una visita que tensiona la relación con Lula

El Presidente participará del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador brasileño.

El presidente Javier Milei llega a Brasil para reforzar su apoyo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, en un nuevo gesto de acercamiento con la derecha regional que vuelve a tensar su relación con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei partió este viernes por la noche rumbo a San Pablo junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La visita forma parte de una serie de viajes al exterior que el Presidente realizará durante las próximas semanas para reunirse con referentes de la derecha latinoamericana y consolidar su posicionamiento como uno de los principales líderes de ese espacio político a nivel internacional.

La importancia que el Gobierno le asignó a la visita quedó reflejada en la decisión de postergar hasta el domingo la participación de Milei en el acto de la Expo Rural, que tradicionalmente se realiza los sábados.

La agenda de Milei en San Pablo

La actividad central comenzará este sábado en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Allí, el mandatario argentino será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares.

Luego se realizará la ceremonia de imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el Estado de San Pablo.

Del acto también participará el intendente de la ciudad, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se leerá el decreto de concesión de la distinción y tanto Milei como el gobernador brasileño brindarán unas palabras.

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo con Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones de octubre.

La visita concluirá en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde Milei participará de la Convención Nacional del Partido Liberal. Allí se oficializará la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y el mandatario argentino brindará un discurso.

La disputa electoral con Lula

Las elecciones presidenciales de Brasil están previstas para el 4 de octubre. Lula buscará la reelección y un cuarto mandato al frente del país, mientras que Flávio Bolsonaro intentará convertirse en su principal rival.

Los sondeos ubican hasta el momento al actual presidente brasileño como favorito, aunque la elección se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro profundiza la distancia política con Lula, con quien el mandatario argentino mantiene una relación marcada por fuertes diferencias ideológicas y varios cruces públicos.

Milei no podrá reunirse con Jair Bolsonaro

Durante su visita, Milei tampoco podrá encontrarse con Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria y permanece bajo restricciones judiciales.

El juez Alexandre de Moraes rechazó un pedido de la defensa del expresidente para autorizar una reunión con el mandatario argentino durante su viaje a Brasil.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un plan destinado a mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva.