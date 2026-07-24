Fatal accidente en la Ruta 237: una niña murió tras el despiste de una camioneta

Una niña murió este viernes por la tarde como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del arroyo Limay Chico.

El hecho se registró pasadas las 17, cuando una camioneta Renault Duster despistó por causas que aún son materia de investigación. Tras salir de la calzada, el vehículo protagonizó un vuelco y terminó cayendo al arroyo ubicado a un costado de la ruta.

Como consecuencia del impacto, una menor de edad murió en el lugar. En tanto, el resto de los ocupantes fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y trasladado a un centro de salud de Bariloche.

Al lugar también acudieron efectivos policiales y equipos de emergencia, que participaron de las tareas de rescate y comenzaron con las pericias para determinar la mecánica del siniestro.

El accidente ocurrió en una jornada con condiciones climáticas adversas en la región, con calzada mojada y sectores con presencia de aguanieve. Sin embargo, por el momento no se confirmó si el estado del camino tuvo incidencia directa en el despiste.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que el siniestro se produjo en la zona del arroyo Limay Chico y que no fue necesario interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 237, por lo que la circulación permaneció habilitada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia e investigación.

Hasta el momento, no difundieron oficialmente la identidad de la niña fallecida ni la del resto de las personas involucradas.