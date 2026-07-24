Weretilneck acompañó a los productores de Río Negro premiados en La Rural y ratificó la agenda de desarrollo provincial

Exposición Rural de Palermo: El gobernador Alberto Weretilneck junto con Juan Manuel Sosa de la Cabaña La Cantera (izquierda) y Julián Lavayén de Cabaña La Laguna (derecha). (Foto: Enrique García Medina)

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recibió este viernes 24 en el stand de la provincia en el predio de La Rural de Buenos Aires a los dueños de las cabañas La Laguna y La Cantera, que se alzaron con dos importantes premios en la Expo Rural 2026 de Palermo.

Sonriente, el mandatario posó ante las cámaras de Diario RÍO NEGRO junto a los dueños Julián Lavayén y Juan Manuel Sosa. La vaca con cría negra de Lavayén fue elegida por el jurado como la mejor en su categoría, y accedió a la final de la competencia. “Orgullosos de lo que conseguimos, haber entrado en la final de Palermo para nosotros es muy importante”, dijo el productor agropecuario en diálogo con este medio tras alzarse con el triunfo.

Por su lado, Sosa, de La Cantera, terminó en segundo lugar en la categoría ternera intermedia colorada de Angus. Ambas cabañas llegaron a Palermo con un puñado de ejemplares, suficientes para hacer historia en la provincia.

Semejante logro los puso en la mesa de reuniones del gobernador de Río Negro en la casa de la provincia, donde Weretilneck los recibió en horas de la tarde. Un rato antes, el mandatario mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Desarrollo Económico y Productivo y el secretario de Ganadería de la provincia.

Exposición Rural de Palermo. (Foto: Enrique García Medina)

En ese marco, el dirigente provincial confirmó que no estará presente el domingo en la Expo, donde el presidente Javier Milei dará el tradicional discurso de cierre.

En declaraciones a medios radiales, se mostró de acuerdo con el traspaso de rutas, y confirmó que su gestión solicitó las rutas 22 y 151, que conectan con Vaca Muerta y Bariloche, entre otros destinos de interés.

Luis Caputo, ministro de Economía, bajó la espuma sobre posibles anuncios en la baja de retenciones. Indicó que “no hay margen” para moverse del 5% en novillo.

Sueldos docentes, rutas y la propuesta para eliminar Ingresos Brutos

En diálogo con medios radiales, Weretilneck calificó de “inentendible” la medida de fuerza de los gremios que amenazan con parar antes del reinicio de las clases. “La provincia de Río Negro paga los terceros mejores salarios del país», aseguró.

Exposición Rural de Palermo: el stand de Río Negro. (Foto: Enrique García Medina)

Y agregó: «Hemos estado cancelando normalmente nuestras obligaciones de sueldo, de aguinaldos y no hay ninguna medida que vaya ni en contra de la educación ni de los trabajadores docentes de la provincia, con lo cual es una medida inaudita e incomprensible, sobre todo porque afecta directamente a 170.000 alumnos y a sus familias”.

Por ese motivo, argumentó Weretilneck, el Gobierno descontará días de sueldo al personal docente que se ausente a trabajar. Por último, Weretilneck dijo que su gobierno enviará un proyecto a la Legislatura para eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos. De aprobarse, sería la primera provincia en hacerlo.

“Lo que estamos buscando es ser más competitivos que nunca. Hoy, Bariloche y El Bolsón son destinos turísticos argentinos que tienen turismo internacional. Obviamente que los países limítrofes, como puede ser Chile u otros países, nos compiten, entonces tenemos que ser competitivos”, cerró.