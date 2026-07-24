Neuquén alcanzó el 80% de ocupación en vacaciones de invierno: cómo será el cierre en Hiroki

Si bien todavía no se cerró el reporte definitivo, hasta el momento la ciudad contabilizó cerca de 42 mil pernoctes. (Foto: gentileza)

A pocos días del cierre oficial de las vacaciones de invierno en el Alto Valle, la Municipalidad de Neuquén trazó un balance positivo sobre la temporada turística. Tras un inicio con niveles del 60%, la ocupación en la capital neuquina escaló hasta un promedio del 80% en la segunda semana, impulsada por las distintas propuestas culturales y gastronómicas para vecinos y visitantes.

Según precisó el secretario de Turismo y Promoción Humana de la comuna, Diego Cayol, el movimiento turístico registrado durante el receso generó cerca de 42.000 pernoctes y un impacto económico estimado en torno a los 5.000 millones de pesos.

Salón de la Pastelería: propuestas, shows y una globa calefaccionada

Para ponerle punto final a la temporada, el Municipio capitalino organizó el Salón de la Pastelería, un evento familiar de acceso libre y gratuito que se desarrollará este sábado 25 de julio, de 12 a 17, en el área de estacionamiento de la Península Hiroki.

La jornada reunirá a 12 emprendimientos locales de repostería artesanal —con opciones veganas y sin TACC—, cafetería de especialidad, chocolate caliente, licuados y food trucks. «Hay muchas experiencias gastronómicas que se han sumado. Para que todos puedan disfrutar cómodos va a haber una globa muy grande y calefaccionada con mesas, además de salidas guiadas cada media hora para recorrer la reserva Hiroki», destacó Cayol.

La grilla de actividades incluirá dos espectáculos de magia previstos para las 14 y las 16, espacios recreativos con juegos infantiles y un rincón de arte para niños. Entre los emprendimientos confirmados figuran Bosco Café, Ajo Negro, Biscoti, Camila Tisnado Alfajores, Mamacook, Sol Tienda de Pastelería, Jengibre y El Artesano, entre otros.

Para quienes deseen asistir y prefieran no utilizar vehículo particular, las autoridades recordaron que estará disponible el servicio de colectivo eléctrico a través de la línea 32 (consultable en la app Cole), con frecuencias aproximadas de 30 minutos hasta el ingreso al predio.