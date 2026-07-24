“Pacientes en espera”, la rutina de un consultorio y un semillero de historias que brotará en Neuquén

Siete personajes, siete dolencias y un médico que parece que no llega nunca. La pieza teatral, escrita por Rubén Casabella, salió de un taller de teatro para adultos. (FOTOS: Gentileza)

Una sala de espera, un consultorio médico y siete personajes que durante horas permanecen sentados en esa sillas tan típicas. Todos aguardan ese bendito momento en el que el “doc” abre la puerta del consultorio y pronuncia el apellido propio. Es la vida y es el teatro.

Llegan, pasan por el “test” de la secretaria que corrobora el turno asignado y son redirigidos a la “cadena encadenada” de sillas de espera. Y allí empieza a flotar una incógnita: qué pasa cuando ese bendito llamado se demora. Un consultorio que no necesita descripción, siete pacientes, una secretaria, un médico y horas en las que los extraños que solo fueron por una dolencia, terminan formando una cofradía.

“Pacientes en espera”, una obra de Rubén Casabella, dirigida por Gabriela Dolinsky se presentará mañana, a las 20.30 en El Arrimadero Teatro, ubicado en calle Misiones 234.

Más allá de la historia que resulta común y cotidiana a cualquier mortal, tiene “condimentos” que hacen que se “haga carne” en los espectadores. Para empezar, hay que decir que nadie que haya ido o irá a verla puede ni podrá decir: “eso a mi no me pasó o no me va a pasar”. Otro, tiene un giro de humor que la potencia y un tercero es el elenco.

Para ir por el principio en esa sala de espera se encuentran personas adultas mayores, seis pacientes son mujeres que son las que van desentrañando la trama de la historia. Luego aparece un hombre que “irrumpirá” en la historia para aportar un plus.

Todos llegaron puntualmente a la cita médica. Pero el reloj avanza y el galeno no aparece. La secretaria responde a sus inquietudes en modo “secretaria”. “El doctor no llegó aún”, “el doctor debe estar por llegar”.

Entonces comienza a funcionar el grupo del momento. “Empiezan a contarse sus dolencias, a competir para ver a quien le duele más o hasta discutir mano a mano a quien el médico debería atender primero. Cada uno tiene un fundamento y una urgencia”, explicó la directora de la obra.

Los personajes son exquisitos y muy diversos, pero además tienen un rasgo que vale la pena mencionar. Desde una cotidianidad construyen sus personajes.

Los actores de este grupo tienen de 60 años y más. Ya venían sabiendo del trabajo de Gabriela en sus talleres municipales. Hace dos años y un poco más, la contactaron para continuar con una propuesta para talleres de teatro para adultos. “Coordinamos horarios y arrancamos hasta que el año pasado surgió la idea de mostrar afuera lo que hacemos. Y así estrenamos esta obra en el teatro municipal de Allen y luego nos fuimos para otros lados”, dijo la directora.

Lo que más destacada de este proyecto es “el motor” que tienen estos artistas que un día decidieron dedicar su tiempo a una experiencia teatral y a mostrarse tal como son, aún cuando deban vestirse de otros personajes. Dolinsky comentó que en el proceso de preparación de “ Pacientes en espera”, cada actor fue indagando e investigando cada uno de los personajes hasta encontrar ese que mejor imágenes le devolvía el espejo de su propia historia.

Es que la previa al escenario, es un momento de descubrir a través del juego las propias potencialidades. En ese espacio no todo es ensayo. Hay juego, hay ejercicios de memoria, hay investigación y un grupo que sale a escena a demostrar que todo es posible cuando el arte va de la mano.