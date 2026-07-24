El Banco Central compró USD 345 millones y ya supera los USD 13.000 millones adquiridos en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 345 millones este viernes y acumuló 134 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios. Con la operación, la autoridad monetaria superó los USD 13.000 millones adquiridos en lo que va de 2026.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario, en enero, el BCRA acumuló compras por USD 13.101 millones. De esta manera, ya superó el objetivo mínimo establecido por el equipo económico para todo el año, que contempla un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones.

El incremento de la oferta de divisas estuvo impulsado durante los primeros siete meses del año por las liquidaciones del sector agropecuario, energético y minero, además de las colocaciones de deuda realizadas en los mercados internacionales por empresas y gobiernos provinciales.

El BCRA volvió a acelerar sus compras

Durante junio, la autoridad monetaria había reducido su intervención en el mercado para aliviar la presión sobre el tipo de cambio. En ese contexto, la demanda de dólares aumentó y el dólar mayorista avanzó más de 5%, por encima de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Las compras del BCRA durante ese mes alcanzaron los USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones adquiridos en mayo.

En julio, en cambio, las adquisiciones ya suman USD 1.936 millones. Solo durante esta semana, el Banco Central incorporó USD 492 millones mediante compras directas en el Mercado Libre de Cambios y operaciones en bloque.

Para sostener el ritmo de acumulación de divisas, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte del excedente mediante deuda en moneda local.

Las reservas volvieron a superar los USD 49.000 millones

Las reservas internacionales finalizaron la jornada en USD 49.183 millones, luego de registrar un incremento diario de USD 499 millones.

El aumento respondió tanto a las compras realizadas por el Banco Central como a la mejora en la cotización de los activos que integran las reservas. De esta manera, el stock volvió a ubicarse en niveles similares a los registrados a comienzos de mes, antes del pago de un vencimiento de deuda por USD 4.300 millones.

El dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal

En el segmento de contado se negociaron USD 463,4 millones y el dólar mayorista subió $8, un 0,5%, hasta los $1.497.

Durante la última semana, el tipo de cambio oficial acumuló un aumento de $19, equivalente al 1,3%. En lo que va de julio, la suba alcanza los $15, mientras que en el acumulado de 2026 el incremento es de $42, un 2,9%, muy por debajo de la inflación estimada para el período.

El dólar minorista también avanzó. En el Banco Nación, se ofreció a $1.520 para la venta, $10 por encima del cierre anterior. De esta manera, superó el récord nominal previo de $1.515.

El dólar blue, en tanto, retrocedió $5 y cerró en $1.545, mientras que los dólares financieros también operaron al alza. El contado con liquidación se ubicó cerca de los $1.600, aproximándose a su máximo previo de $1.610.