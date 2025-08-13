Elecciones en River Plate: Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente

El oficialismo de River, encabezado por Stefano Di Carlo, presentó la lista completa que competirá en las elecciones del próximo 1° de noviembre en el Estadio Monumental, donde por primera vez se utilizará el voto electrónico.

El acto se llevó a cabo en el Parque Yrigoyen ante más de mil militantes de distintas agrupaciones y contó con la presencia de Beto Alonso, quien presentó al candidato oficialista. “Quiero que tengan la tranquilidad de que todos los días nos levantamos y nos vamos a dormir pensando en ganar la Copa Libertadores”, afirmó Di Carlo, quien subrayó que «habrá una infinita inversión y foco en el fútbol.»

El actual secretario general del club estará acompañado por Andrés Ballotta (Tesorero y jefe de campaña), Ignacio Villarroel (Vicepresidente segundo) y Mariano Taratuty (Secretario de actas y Presidente de Obras e Infraestructura), quienes ocuparán las tres vicepresidencias. En tanto, Agustín Forchieri (Prosecretario) será su reemplazante en la secretaría general.

Con 36 años, Di Carlo es considerado uno de los dirigentes más influyentes de la última década en Núñez, con el respaldo de Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito. Nieto del histórico Titi Di Carlo, es el creador de River ID y líder de la transformación digital del club. Fuera del ámbito dirigencial, preside el Grupo IDIX, un holding de cuatro empresas, y ha participado en proyectos de digitalización como el ticketing del Movistar Arena.

Las listas se cerrarán a fines de agosto y, por ahora, Di Carlo es el único candidato confirmado. Según el padrón podrán votar cerca de 100 mil socios en el Monumental el sábado 1° de noviembre, de 10 a 20 horas.

En estos comicios regirán las modificaciones del Estatuto aprobadas en 2023. La edad mínima para votar será de 16 años, habrá tres vicepresidentes en lugar de dos y el cupo femenino deberá cumplirse de forma intercalada para garantizar igualdad en las listas. Además, Jorge Brito no podrá presentarse a la reelección.

Con información de Doble Amarilla