Max Verstappen, lapidario con los nuevos autos: “No son divertidos, esto no es F1”

El nuevo año trajo consigo cambios reglamentarios en la Fórmula 1, que atraviesa sus primeros días de pruebas oficiales en el Circuito de Bahréin, luego del shakedown realizado en Barcelona.

La modificación más significativa es clara: ahora, el 50% de la potencia proviene de la parte eléctrica. Esto obliga a los pilotos a pensar cada metro que recorren: dónde ahorrar energía y dónde liberarla. Un error podría significar quedarse sin batería en plena recta.

El cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, una de las voces más influyentes de la parrilla, no ocultó su malestar ante este escenario y habló sin rodeos: “Para pilotar, no es muy divertido, honestamente. La palabra correcta es gestión”, señaló.

A partir de ahora, la gestión energética será central en la conducción. “No es Fórmula 1. Se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides”, afirmó el neerlandés, en una comparación directa: mientras la Fórmula E basa su ADN en la eficiencia y la administración de energía, la F1 históricamente se caracterizó por la búsqueda del máximo rendimiento sin restricciones de ese tipo. “Como piloto, disfruto pilotando a fondo. Y ahora mismo no puedes hacer eso”, agregó.

Las dos jornadas de pruebas en Bahréin, abiertas a la prensa, dejaron varias conclusiones. Los monoplazas muestran una pérdida abrupta de velocidad tras un primer sector competitivo: las vueltas se desdibujan en el tramo final debido a la necesidad de conservar energía. El reclamo de Verstappen apunta a que, en el futuro, el rendimiento podría depender más del mapa energético que del talento puro del piloto.

“Anti-racing”, fue el término que utilizó para definir el momento actual de la categoría. “La forma de correr está cambiando. Es menos pura. Probablemente la gente no estará contenta conmigo por decir esto. Pero soy una persona que habla claro. ¿Por qué no voy a poder decir lo que pienso de mi coche? Yo no escribí el reglamento”, sentenció el tetracampeón de la máxima.