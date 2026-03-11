Maxi López habló de la posible llegada de Mauro Icardi a River

Este jueves, Eduardo «Chacho» Coudet debutará en el banco de River en el Estadio Tomás Adolfo Ducó ante Huracán, y su centrodelantero titular será Sebastián Driussi, que volvió a marcar un gol frente a Banfield después de una importante sequía goleadora.

Una de las grandes falencias del Millonario en los últimos meses es la falta de gol de sus delanteros. Por eso, los rumores no tardaron en aparecer: Mauro Icardi suena como posible refuerzo para mitad de año, cuando finalice su contrato con Galatasaray.

“Mientras haga goles en River, que venga el que quiera”, mencionó Maxi López, quien supo ser amigo de Icardi en su etapa en la que compartían equipo en Sampdoria. El exfutbolista disputó 70 partidos en el equipo de Núñez, en los que marcó 16 goles a una corta edad, lo que le permitió dar el salto a Barcelona en 2004.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi, juntos en Italia.

Por ahora, es solo un rumor

De todas formas, esto es solo un rumor. Stefano Di Carlo mencionó que no buscaron un centrodelantero en este mercado de pases porque cree que los que están en el plantel son de jerarquía, además de que la falta de gol se explica sobre todo por el estado de ánimo.

En tanto, Enzo Francescoli, secretario técnico de River, afirmó que nadie puso sobre la mesa el nombre del ex PSG y que nunca habló con él.

Mientras tanto, Icardi es muy querido en Turquía y no se descarta que renueve su contrato allí. Es el máximo goleador extranjero en la historia de Galatasaray y en esta temporada anotó 14 goles y dio una asistencia en 34 partidos. Además, es el capitán del equipo, aunque últimamente no está sumando muchos minutos, ya que es suplente de Victor Osimhen.