River visita a Huracán en el debut del Chacho Coudet: formaciones, hora y TV

Huracán y River se enfrentan en el Ducó con un marco reducido de público.

Este jueves, River visitará a Huracán por la 10° fecha del torneo Apertura. Será el debut de Eduardo «Chacho» Coudet al frente del Millonario, en un partido que tomó gran trascendencia en las últimas horas.

Por el derrumbe de un edificio, Huracán debía jugar a puertas cerradas el encuentro ante River. Tras un pedido, finalmente el Globo podrá disputar el partido con un aforo reducido de 17 mil personas.

Para el comienzo de su ciclo, Coudet tiene casi todo definido. El DT aprovechó el paro del futbol argentino y realizó una mini pretemporada, donde puso el foco en el trabajo físico y en ejercicios orientados a la presión alta.

Coudet tuvo una semana intensa de entrenamientos antes de su debut.

Para su debut, el Chacho mantendrá la base del Muñeco Gallardo y no realizará cambios bruscos. Con respecto al equipo que paró Escudero (técnico interino) en el empate ante Independiente Rivadavia, solo habrá una modificación: la salida de Ian Subiabre. Lo que resta confirmar es quién ingresará, ya que hay tres nombres para este puesto.

La única duda de Chacho es el mediapunta: Juan Fernando Quintero, Kendry Páez o Maxi Salas (jugaría más adelantado) se pelean un lugar en el once titular.

El colombiano regresa tras el desgarro en el biceps femoral derecho. A pesar de ser el estandarte de Gallardo, Juanfer deberá convencer a Coudet, que se caracteriza por utilizar otro tipo de jugadores en su equipo. El futbolista de 33 años pica en punta para ser titular.

Por otro lado, Páez busca su primera titularidad con la Banda. Desde su llegada al futbol argentino, el ecuatoriano fue una alternativa y no se pudo afianzar en el once inicial.

Además, Maxi Salas buscará meterse entre los titulares. El ex Racing tratará de volver a su mejor imagen con Coudet, ya que tiene una tremenda sequía goleadora: su último gol fue el 2 de octubre de 2025.

Huracán quiere amargar al Chacho

Huracán viene de ganarle por 3-1 a Belgrano. A pesar de la victoria, el equipo de Diego Martínez tiene un andar irregular y se ubica 6° con 12 puntos en la Zona B.

Para recibir al Millonario, el ex entrenador de Boca pondrá en cancha el mismo once inicial que derrotó en el Ducó al pirata cordobés. En el banco de suplentes estará Lucas Blondel, que llegó desde el Xeneize hace algunos días y podría debutar este jueves.

River y Huracán se vuelven a enfrentar tras mas de un año. El último antecedente fue en agosto de 2024, en un empate 1-1 en el Monumental.

El último encuentro entre el Millonario y el Globo fue igualdad.

Formaciones, hora y TV

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez o Maximiliano Salas; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nicolás Ramirez.